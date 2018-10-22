ABD'deki Magnitsky YasasÄ± nedir?

ABD'deki Magnitsky Ä°nsan HaklarÄ± Sorumluluk YasasÄ± gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan yeniden gÃ¼ndemde.

ABD'de Magnitsky yasasÄ±, Senato ve Temsilciler Meclisinden ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a gönderilen mektuplarda Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± öldürülmesinin bu yasa çerçevesinde soruÅŸturulmasÄ± ve Suudi Arabistan'Ä±n suçlu bulunmasÄ± durumunda kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± talebiyle bir kez daha gündeme geldi.

Tam adÄ± Küresel Magnitsky Ä°nsan HaklarÄ± Sorumluluk YasasÄ± olan yasa, ismini 2009’da Rusya’da gözaltÄ±ndayken, iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±, tÄ±bbi müdahale talebinin reddedildiÄŸi ve hapisteki hücresinde ölü bulunduÄŸu belirtilen Hermitage Capital Management Fonu avukatlarÄ±ndan Sergey Magnitsky'den alÄ±yor. (AA)

MAGNITSKY YASASI NEDÄ°R?

Grafik: Gözde Gültekinler/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 14:08

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