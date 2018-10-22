Ä°HD: AndÄ±mÄ±z pedagojik olarak problemli

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi "Ã–ÄŸrenci AndÄ±"nÄ±nÂ etnisitesi TÃ¼rk olmayan Ã§ocuklar yÃ¶nÃ¼nden ayrÄ±mcÄ± ve pedagojik olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) ilkokullarda okutulmasÄ± zorunlu olan ÖÄŸrenci AndÄ±'nÄ±n etnisitesi Türk olmayan çocuklar yönünden ayrÄ±mcÄ± ve pedagojik olarak problemli bir metin olduÄŸunu ifade etti.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸinin okullarda “ÖÄŸrenci AndÄ±"nÄ±n okutulmasÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 1933 yÄ±lÄ±nda okutulmasÄ± zorunlu kÄ±lÄ±nan bu metnin Ä±rkçÄ± ve militarist bir niteliÄŸe sahip olduÄŸu belirtildi.

Militarizmi benimseyen çevrelerin bu metinden yana tavÄ±r almalarÄ± buna karÅŸÄ± olanlarÄ±n farklÄ± gerekçelerle karÅŸÄ± çÄ±kmalarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸey olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada, bu metnin insan haklarÄ± hukuku bakÄ±mÄ±ndan ne kadar doÄŸru olduÄŸununun irdelenmesi gerektiÄŸinin altÄ± çizildi.

Türkiye’nin taraf olduÄŸu Çocuk HaklarÄ± SözleÅŸmesi'nin ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yasaklayarak çocuÄŸun üstün yararÄ± ilkesini belirlediÄŸi belirtilen açÄ±klamada, Türkiye’de etnik olarak Türk olmayan baÅŸka etnisitelere mensup milyonlarca çocuk bulunduÄŸuna dikkat çekildi.

AçÄ±klamada, “Bunlara her gün 'Türk' etnisitesini benimsetmek ve kutsamak pedagojik açÄ±dan problemlidir. AyrÄ±ca çocuklarÄ±n kendi varlÄ±klarÄ±nÄ± 'Türk varlÄ±ÄŸÄ±na' armaÄŸan etmeleri militarizmi kutsadÄ±ÄŸÄ± gibi inanç özgürlüÄŸü hakkÄ±na da aykÄ±rÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla insan haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan kesinlikle kabul edilemeyecek bu metnin yeniden okutulmamasÄ± için siyasal iktidarÄ±n gerekli tedbirleri almasÄ± gerekmektedir” denildi.

DanÄ±ÅŸtay’Ä±n kararÄ±na iliÅŸkin Türkiye’deki yargÄ±nÄ±n insan haklarÄ± hukukuna göre deÄŸil çeÅŸitli ideolojiler veya baÅŸka farklÄ± saiklere göre karar verildiÄŸi deÄŸerlendirmesi yapÄ±lan açÄ±klamada, “OHAL döneminde yüzbinlerce insanÄ± maÄŸdur eden ve milyonlarca insanÄ± etkileyen Anayasaya açÄ±k uygulamalar karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalan ve iktidarÄ±n uygulamalarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±ran karar veren DanÄ±ÅŸtay’Ä±n böylesi bir konuda ve üstelik yerindelik denetimini aÅŸarak karar vermesi oldukça manidardÄ±r” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

DanÄ±ÅŸtay, Ã–ÄŸrenci AndÄ±'nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± iptal etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 14:34

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