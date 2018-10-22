BahÃ§eli'den 'af' aÃ§Ä±klamasÄ±: Tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli af tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili konuÅŸtu: MHPâ€™yi uyuÅŸturucuyla yan yana getirmek art niyet deÄŸilse, isabetsiz bir isnattÄ±r.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, af tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili yeni açÄ±klama yaptÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n af konusunda MHP’yi hedef alan açÄ±klamalarÄ±na yanÄ±t veren Bahçeli, Twitter'daki mesajlarÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattÄ±nÄ±n ikinci etabÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu konuÅŸmayÄ±, bu kapsamda ÅŸartlÄ± ceza indirimiyle ilgili teklifimize yönelik deÄŸerlendirmelerini titiz bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla takip ve analiz ettik.

SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, ‘ÅŸimdi birileri çÄ±karmÄ±ÅŸ af, ne affÄ±?’ ifadeleriyle birlikte aynen ÅŸunlarÄ± dile getirmiÅŸtir: ‘Hele hele 50 bini aÅŸkÄ±n uyuÅŸturucunun cezaevinde olduÄŸu bir dönemde biz uyuÅŸturucularÄ± affeden bir iktidar olarak mÄ± anÄ±lacaÄŸÄ±z?’

Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Partimizi zan ve töhmet altÄ±nda bÄ±rakmak asla doÄŸru deÄŸildir. MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir ÅŸekilde uyuÅŸturucuyla, uyuÅŸturucu suçuyla yan yana getirmek ÅŸayet art niyet deÄŸilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsÄ±z bir isnattÄ±r.

UyuÅŸturucuyla en çok mücadele veren, bu uÄŸurda her türlü imkânÄ±yla fedakârlÄ±k gösteren ‘birileri’ diye tabir edilen Milliyetçi-Ülkücü Hareket’tir. ÅžartlÄ± ceza indirimiyle ilgili teklifimizi uyuÅŸturucu temeline indirmek, tahrip ve tahrif etmek fahiÅŸ bir yanlÄ±ÅŸ, fuzuli bir demagojidir.

‘TASVÄ°P ETMÄ°YORLARSA KABUL ETMEZLER’

Kanun teklifimiz 24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM’ne sunulmuÅŸtur. Åžu anda Adalet Komisyonu’nda görüÅŸülmeyi beklemektedir. Adalet ve KalkÄ±nma Partisi’nin deÄŸerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler, takdir ediyorlarsa onay verirler. Mesele bu kadar basittir.

‘SÄ°YASÄ° AHLAK VE BASÄ°RETE ASLA SIÄžMAZ’

Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskÄ± kuran yoktur. Milletin temsilcileri hür iradeleriyle gereÄŸi neyse onu yaparlar. Karar ve yetki TBMM’nindir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi’ni meydanlarda hakir görmek, tariz ve tenkitle suçlamak siyasi ahlak ve basirete asla sÄ±ÄŸmayacaktÄ±r.

Siyasi nezaket, aynÄ± zamanda ittifak ruhu ve duruÅŸu muhataplarÄ±na inkâr ve ihmal edemeyecekleri sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluÄŸun ifa ve ifadesi millete verilmiÅŸ sözlerin, milli bekayÄ± muhafaza azminin tezahürü ve teminidir.”

ERDOÄžAN AF TEKLÄ°FÄ°NE DAÄ°R NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, dünkü konuÅŸmasÄ±nda kendilerinin uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±nÄ± serbest bÄ±rakan bir iktidar olmayacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. ErdoÄŸan, Ä°stanbul’daki metro açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, “50 bin tane uyuÅŸturucu suçlusunun olduÄŸu bir dönemde, biz uyuÅŸturucuyu affeden bir iktidar olarak mÄ± anÄ±lacaÄŸÄ±z?” demiÅŸti. ErdoÄŸan ayrÄ±ca, "ÅžahÄ±slara karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarÄ±n devletin af yetkisi yoktur. CanÄ±m kardeÅŸim boÅŸuna uÄŸraÅŸma. Devlete karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarÄ± devlet affeder, ÅŸahÄ±slara karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarÄ± devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle biline" demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 13:34

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