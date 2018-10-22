TESK: YaÅŸa takÄ±lanlar iÃ§in emeklilik yaÅŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lsÃ¼n

TÃ¼rkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar iÃ§in emeklilik yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 1 yÄ±l dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi Ã¶nerisinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar için emeklilik yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 1 yÄ±l düÅŸürülmesi önerisinde bulundu.

EmekliliÄŸine 1 yÄ±l ve daha az bir süre kalan ve prim gün sayÄ±sÄ±nÄ± doldurmasÄ±na raÄŸmen yaÅŸ engeline takÄ±lanlar için emeklilik hakkÄ± isteyen Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, “Prim gün sayÄ±sÄ±nÄ± ve sigortalÄ±lÄ±k süresini dolduranlarÄ±n yaÅŸ engeline takÄ±lmadan emekli olabilmesi için yeni bir düzenleme yapÄ±lmalÄ±. AyrÄ±ca esnafÄ±mÄ±zÄ±n emekli olmasÄ± için gereken 9 bin prim gün sayÄ±sÄ± SSK’lÄ± çalÄ±ÅŸanlarda olduÄŸu gibi 7 bin 200’e indirilmeli. En önemlisi BaÄŸ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkarÄ±mÄ±zÄ±n maaÅŸlarÄ±nda kÄ±sa sürede iyileÅŸtirmeye gidilmelidir. Esnaf ve sanatkarÄ±mÄ±z bu konuda gelecek müjdeli haberi dört gözle bekliyor” dedi.

Erken yaÅŸta emeklilik teklifine deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, emekliliÄŸi hak edenleri de hedef göstermiÅŸ, “Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar teklifinin ülkemize 750 milyar TL maliyeti var. Biz ekonomik kurtuluÅŸ savaÅŸÄ± verdiÄŸimiz bir dönemde böyle bir yükü ülkemizin sÄ±rtÄ±na bindirmeye hakkÄ±mÄ±z var mÄ±?” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

'Erken emekliliÄŸi tasvip etmiyoruz' diyen ErdoÄŸan'a tepki

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 12:49

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