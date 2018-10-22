'Avrupaâ€™da on bin mÃ¼lteci Ã§ocuk kayÄ±p, TÃ¼rkiyeâ€™de ne kadar?'

Gazeteci yazar ErcÃ¼ment Akdeniz CNR Antep Kitap GÃ¼nlerinde okurlarÄ±yla buluÅŸtu. Akdeniz, TÃ¼rkiyeâ€™deki mÃ¼lteci Ã§ocuk iÅŸÃ§iliÄŸi sorununa dikkat Ã§ekti.

En Güzel ÅžarkÄ±, Mülteci Ä°ÅŸçiler ve SÄ±ÄŸÄ±namayanlar isimli kitaplarÄ±n yazarÄ± olan araÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Ercüment Akdeniz, CNR Antep Kitap Günlerinde okurlarÄ±yla buluÅŸtu. Ä°lk olarak stantta okurlarÄ±na kitaplarÄ±nÄ± imzalayan Akdeniz, sonrasÄ±nda En Güzel ÅžarkÄ± kitabÄ± ve Türkiye’de mülteciler konusu üzerine söyleÅŸi gerçekleÅŸtirdi.

Çok sayÄ±da okurun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söyleÅŸide En Güzel ÅžarkÄ± kitabÄ±ndan kÄ±saca bahseden Akdeniz, Türkiye’deki mülteci çocuk iÅŸçiliÄŸi sorununa dikkat çekti. Suriyeli mültecilerin ülkelerinden ki savaÅŸ yangÄ±nÄ±ndan kaçarken Türkiye’de ki sömürü yangÄ±nÄ±na tutulduÄŸunu dile getiren Akdeniz, “Ülkemizde çalÄ±ÅŸmaktan ellerinin kemik yapÄ±sÄ± bozulmuÅŸ Suriyeli çocuklar var” diye konuÅŸtu.

‘SURÄ°YELÄ° Ä°ÅžÇÄ°LER SÖMÜRÜLÜYOR’

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi’nin (Ä°SÄ°G) yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± iÅŸçi ölümü rakamlarÄ± arasÄ±ndan en fazla dikkat çeken rakamÄ±n mülteci iÅŸçi ölümleri olduÄŸunu aktaran Akdeniz, Suriyeli mültecilerin ülkemizde ki her alanda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± her sektörde Suriyelilerin sömürüldüÄŸünü ifade eden Akdeniz, ÅŸöyle devam etti: “Ülkemizde yeni bir kavram doÄŸdu. ‘Suriyeliler Türkiyeli iÅŸçilerin beÄŸenmediÄŸi iÅŸlerde çalÄ±ÅŸÄ±yorlar’ diyorlar. Türkiyeli iÅŸçilerin beÄŸenmediÄŸi iÅŸ yok. Türkiyeli iÅŸçilerin ölüm korkusundan dolayÄ± çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iÅŸler var. Suriyeli mülteciler iÅŸte bu iÅŸlerde çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ölüm korkusuna raÄŸmen geçinmek için çalÄ±ÅŸmak zorundalar.”

‘BUNLAR DÄ°LENCÄ° DEÄžÄ°L HEPSÄ° Ä°ÅžÇÄ°DÄ°R’

Binlerce Suriyeli çocuÄŸun ülkemizde zorla dilendirildiÄŸini paylaÅŸan Akdeniz, “Bunlar dilenci deÄŸil hepsi iÅŸçidir. Çeteler tarafÄ±ndan sömürülüyor ve zorla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yorlar. Avrupa Polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± bir rakam var. Avrupa’da on bin mülteci çocuk kayÄ±ptÄ±r. Bu çocuklarÄ± kim kaybetti. Hiçbir ÅŸey bilinmiyor. DüÅŸünün bu Avrupa’da on binse Türkiye’de ne kadardÄ±r?” diye sordu. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 12:33

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