Åžair Enver GÃ¶kÃ§e Gebzeâ€™de anÄ±ldÄ±

Toplumcu ÅŸiirin bÃ¼yÃ¼k ustasÄ± Enver GÃ¶kÃ§e, Bilim Sanat Kooperatifi tarafÄ±ndan Gebze'de dÃ¼zenlenen etkinlikle anÄ±ldÄ±.

1981 yÄ±lÄ±nda 61 yaÅŸÄ±ndayken aramÄ±zda ayrÄ±lan toplumcu ÅŸiirin büyük ustasÄ± Enver Gökçe, Gebze'de Bilim Sanat Kooperatifi (BÄ°LKAR) tarafÄ±ndan gerçekleÅŸen etkinlikle anÄ±ldÄ±.

"Yerelden Ulusala Ulusaldan Evrensele Åžair Enver Gökçe’’ adÄ±yla düzenlenen etkinlikte ÅŸairin hem hayatÄ± hem de sanatÄ± konuÅŸuldu.

Enver Gökçe’nin hayatÄ±na dair anlatÄ±lar yapan Gazeteci Halil Yeni, gençlik ve sÄ±nÄ±f hareketlerinin güçlendiÄŸi her dönemde Enver Gökçe’nin tarih sahnesine ÅŸiirleriyle çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ölümünden yÄ±llar sonra bile ÅŸiirlerinin afiÅŸlerde, bildirilerde, miting alanlarÄ±nda, grevlerde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸairin ölümsüz olduÄŸunu söyledi.

Enver Gökçe’nin ÅŸiirine dair konuÅŸan Åžair Ali Ekber AtaÅŸ ise, Gökçe’nin bilinç ve duyarlÄ±lÄ±k ÅŸairi olduÄŸunu bildirerek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Enver Gökçe’nin ÅŸiirinde en baÅŸat öÄŸe senfonidir. Çok sesli müziÄŸe sahiptir. KitleselleÅŸen, kitleleri kendine çeken bir derinliÄŸe, devrimci bir öze sahiptir."

Etkinlik soru cevap bölümüyle devam etti. (Kocaeli/EVRENSEL)

'Yeni e' dergisi yazarlarÄ±, Kocaelili okurlarÄ±yla buluÅŸtu

SÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n ÅŸairi: Enver GÃ¶kÃ§e

Dost dost ille kavga diyen Enver GÃ¶kÃ§e

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 12:23

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