KÃ¼ltÃ¼rpark'Ä±n TÄ±naztepe Ãœniversitesiâ€™ne tahsisine karÅŸÄ± dava aÃ§Ä±ldÄ±

KÃ¼ltÃ¼rpark'taki eski Ä°ZFAÅž binasÄ±nÄ±n Ã–zel TÄ±naztepe Ãœniversitesi'ne tahsis edilmesine karÅŸÄ± iptal davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°zmir Kültürpark'taki eski Ä°ZFAÅž binasÄ±nÄ±n Özel TÄ±naztepe Üniversitesi'ne tahsis edilmesinin kamu yararÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getiren Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB), iptal davasÄ± açtÄ±.

BüyükÅŸehir Belediyesi Meclisi'nin binanÄ±n SES VakfÄ±’na ait Özel TÄ±naztepe Üniversitesi’ne 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na tahsis etmesine itiraz eden TMMOB, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama kararÄ±n mevzuata aykÄ±rÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Kültüpark'Ä±n geleceÄŸinin ipotek altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dile getirildiÄŸi açÄ±klamada "Söz konusu tahsise konu özel eÄŸitim alanÄ± kullanÄ±mÄ±, Kültürpark’Ä±n mevcut imar planÄ± kararlarÄ±nda yer almayan bir fonksiyon içermekte olduÄŸundan yürürlükteki imar planÄ± kararlarÄ±na da aykÄ±rÄ±dÄ±r. Kültürpark’Ä±n bütününde koruma kullanma dengesinin gözetilerek bir planlama anlayÄ±ÅŸÄ± olmasÄ± gerekirken, bu karar ile aksine alanÄ± ileride baÅŸka sermaye gruplarÄ±nÄ±n parça parça taleplerine de açÄ±k hale getirerek Kültürpark’Ä±n geleceÄŸini tehdit altÄ±na sokmaktadÄ±r" denildi.

'KAMU YARARINA AYKIRI'

Kültürpark’Ä±n tarihi, sosyolojik, ekolojik ve kentsel deÄŸerlerinin korunmasÄ± gerektiÄŸinin ifade edildiÄŸi açÄ±klama, ÅŸöyle sürdürüldü:

"Var olan deÄŸerlerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± bütün çalÄ±ÅŸmalarda en temel amaç olmalÄ±dÄ±r. Bu anlamda Kültürpark’Ä±n ticari bir iÅŸletmeye tahsis edilmesi kesinlikle kabul edilemez. KorunmasÄ±, halkÄ±n oylarÄ±yla gelen siyasilerin baÅŸlÄ±ca sorumluluklarÄ±ndan olan Ä°zmir’in en deÄŸerli kamusal yeÅŸil alanÄ±na iliÅŸkin alÄ±nmÄ±ÅŸ olan kamu yararÄ±na aykÄ±rÄ± bu karar, Ä°zmir’in tarihine kara bir leke olarak yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz, TMMOB Ä°zmir Ä°l Koordinasyon Kurulu olarak bu kararÄ± kabul etmiyor ve kamuya karÅŸÄ± denetleme sorumluluÄŸumuzu yerine getiriyoruz". (Ä°zmir/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 12:07

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