â€˜Kriz bir yerden patlayacaktÄ±, Brunsonâ€™a denk geldiâ€™

DÄ°SK-AR uzmanÄ± Deniz Beyazbulut, TÃœÄ°Kâ€™in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± iÅŸsizlik rakamlarÄ±nÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n inkar ettiÄŸi ekonomik krizi deÄŸerlendirdi.

Türkiye Ä°statistik Kurumu iÅŸsizlik verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± Temmuz'da geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 88 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 531 bin kiÅŸi oldu. Türkiye Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu AraÅŸtÄ±rma Dairesi’nin (DÄ°SK-AR) geniÅŸ tanÄ±mlÄ± iÅŸsizlik raporuna göre, gerçek iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 6 milyon 310 bin kiÅŸi. Raporda, kayÄ±tlÄ± iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ±n son bir yÄ±lda 558 bin, son bir ayda ise 381 bin kiÅŸinin arttÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ÅŸsizlik rakamlarÄ±nÄ± ve ekonomik kriz tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren DÄ°SK-AR UzmanÄ± Deniz Beyazbulut, TÜÄ°K’in iÅŸsizlik verilerinin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. 6 milyon 310 bin iÅŸsizin ekonomik krize iÅŸaret ettiÄŸini ifade eden Beyazbulut, krizin AKP’nin 16 yÄ±ldÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± neoliberal ekonomi politikalarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± çizdi.

‘UMUDUNU YÄ°TÄ°RENLER TÜÄ°K’Ä°N RAKAMLARINA DAHÄ°L DEÄžÄ°L’

TÜÄ°K verilerine göre bile iÅŸsizliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Beyazbulut, “Temmuz 2018’e ait iÅŸsizlik verileri paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸsizlik 10.8 yani 3 buçuk milyon iÅŸsiz anlamÄ±na geliyor. Bu kadar artÄ±ÅŸ göstermesine raÄŸmen TÜÄ°K’in ele almadÄ±ÄŸÄ± iÅŸsizler de söz konusu. Mevsimlik iÅŸçiler, iÅŸ aramaktan vazgeçmiÅŸ olanlar verilen sayÄ±lara dahil deÄŸil. DÄ°SK-AR ise bu yapÄ± içinde yer alanlarÄ± da kapsayan bir rapor hazÄ±rlÄ±yor” dedi.

Ä°ÅžKUR BAÅžVURULARINDA REKOR

Ä°ÅžKUR’da kayÄ±tlÄ± iÅŸsizlerin sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸa dikkat çeken Beyazbulut, “TÜÄ°K verilerini SGK ve Ä°ÅžKUR üzerinden alÄ±yor. SigortalÄ± iÅŸçi ve kayÄ±tlÄ± iÅŸçileri göz önüne aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yaÅŸanan krizin etkilerini görebiliyoruz. Ä°ÅžKUR’da çok uzun zamandÄ±r denk gelmediÄŸimiz kayÄ±tlÄ± iÅŸsiz sayÄ±sÄ± devasa bir noktaya ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Son bir yÄ±lda kayÄ±tsÄ±z iÅŸçi sayÄ±sÄ± 558 bin arttÄ±. Yani insanlar iÅŸ bulma aracÄ± olan Ä°ÅžKUR’a baÅŸvurarak ‘Ä°ÅŸsizim, iÅŸ bulmak istiyorum’ diye baÅŸvuruda bulunmuÅŸ. Bu sayÄ± son dönemin en büyük rakamlarÄ±ndan biri” dedi.

‘KAYITLI Ä°ÅžSÄ°Z SAYISININ 371 BÄ°NÄ° KADIN’

KayÄ±tlÄ± iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunu kadÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduÄŸuna dikkat çeken Beyazabulut, “558 bin kayÄ±tlÄ± iÅŸsizsin 371 binini kadÄ±nlar oluÅŸturuyor. Bu sayÄ± bize kadÄ±nlarÄ±n iÅŸ gücü piyasasÄ±na girme isteÄŸinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. KadÄ±nlar artÄ±k istihdamda yer almak istiyor. KadÄ±nlar iÅŸ bulma noktasÄ±na Ä°ÅžKUR’u daha fazla tercih ediyor” diye konuÅŸtu.

‘KRÄ°ZÄ°N NEDENÄ° AKP’NÄ°N UYGULADIÄžI NEOLÄ°BERAL EKONOMÄ° POLÄ°TÄ°KALARI’

YaÅŸanan iÅŸsizlik ve ekonomik krizin iktidarÄ±n 16 yÄ±ldÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± neoliberal politikalarÄ±n sonucu olduÄŸuna vurgu yapan Beyazbulut, krizin ‘Brunson’ gibi farklÄ± bahanelerle örtülmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ktidarÄ±n dolardaki artÄ±ÅŸÄ± rahip Brunson’a baÄŸlayarak sonuçlarÄ±nÄ± üstlenmekten kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Beyazbulut, “Ä°ÅŸsizlik ve krizin rahip Brunson’a baÄŸlanmasÄ± tamamen siyasi krizlerden kurtulma çabasÄ±dÄ±r. Kriz dÄ±ÅŸ politikalardan etkilendi fakat bunu tek baÅŸÄ±na rahip ile açÄ±klamak mümkün deÄŸil. Kapitalizm bir yerden patlayacaktÄ± ve bu da Brunson dönemine denk geldi. BaÅŸka türlü iliÅŸkilendirmek mümkün deÄŸil” dedi.

KRÄ°ZDEN ÇIKIÅžIN REÇETESÄ°

Krize karÅŸÄ± DÄ°SK’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± taleplere deÄŸinen Beyazbulut, “Ne kadar reddedilse de vatandaÅŸÄ±n cebine çok net yansÄ±yan bir ekonomik kriz söz konusu. YaÅŸanan krizin ne zaman durulacaÄŸÄ±nÄ± kestirmek zordur. Uzun zamana yayÄ±lacak bir kriz söz konusu. Krizle mücadele edilmesi konusunda DÄ°SK bazÄ± önerilerde bulundu. Önerilerin baÅŸÄ±nda asgari ücrete zam yapÄ±lmasÄ± yer alÄ±yor. Yükselen enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda kayba uÄŸrayan ücretlerin yükseltilmesi gerek. DiÄŸer önemli konu ise hiçbir iÅŸ kolu fark etmeksizin toplu olarak iÅŸten atmalarÄ±n durdurulmasÄ± ve yargÄ± iznine baÄŸlanmasÄ± gerek. KadÄ±nlar ve gençlerin istihdam edileceÄŸi güçlü sosyal ekonomik politikalarÄ±n üretilmesi gerek” diyerek ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ± göreve çaÄŸÄ±rdÄ±. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 12:09

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