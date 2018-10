'Yeni e' dergisi yazarlarÄ±, Kocaeli'de okurlarla buluÅŸtu

'Yeni e' yazarları Hakkı Özdal, Bahadır Özgür, C. Hakkı Zariç ve Şenay Aydemir, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dergi okurlarıyla bir araya geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen etkinlikte 'Yeni e' dergisi yazarları Hakkı Özdal, Bahadır Özgür, C. Hakkı Zariç ve Şenay Aydemir, okurlarıyla buluştu.

Acısu'daki 'Dante Coffee'de gerçekleşen etkinliğin konu başlıkları "Yeni tarih, yeni kültür ve yeni ekonomi' oldu.

'HER ÜRETİMİNİN BİR SINIFLA BAĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Konuşmasına sadece anlatmak için değil, okurların düşüncelerini öğrenmeye, okurlarla sohbet etmeye geldiklerini belirterek başlayan Hakkı Özdal, "İnsanın olduğu her yerde ve her üretkenlikte bunun bir sınıfa dair olduğunu düşünerek üretiyoruz. İnsan, sanatını ne düşünerek yapıyor olursa olsun bunun bir toplum sınıfına hitap ettiğini düşünüyoruz" dedi.

Son yıllarda ülke siyasetinin oldukça gergin olduğunu söyleyen Özdal, bu gerginliğin kültür alanına da yansıdığını belirtti. Özdal, "Eskiye göre bir özensizlik gözlemliyorum. Biz de dergimiz aracılığıyla tüm bunları izlemeye çalışıyoruz. Türkiye’nin bugünkü durumunun geçmiş ile ilgili olduğunu düşünüyoruz" diyerek, yeni Türkiye meselelerinin hepsinin geçmişle bağı olduğunu belirtti.

'ESKİDEN KOPMAYA ÇALIŞILAN GER DURUMDA YENİ KELİMESİ KULLANILMIŞTIR'

Özdal’ın konuşmasının ardından söz alan Bahadır Özgür ise, "Tarihte kimi zaman sınıf çatışmaları başka yollarla ilerliyor. Sanatımızı icra ederken örneğin kapitalizmin çizgilerini görürüz. Bu mutlak bir sermaye ve işçi sınıfı çatışması sonucu olarak değildir" dedi. Bu çatışmanın sanatta oldukça görünür olduğunu belirten Özgür, bugünkü amaçlarının 16 yıllık AKP iktidarının ne yapmak istediği, nasıl bir yol izlediğini kültür açısından görmeye çalışmak olduğunu söyledi. Özgür, "Hiçbir iktidar zoru dayatmaz, beraberinde iknayı da sağlar. İktidarı geleceğe taşımak için mutlaka tarihe dönmeleri gerekir. Bugüne kadar eskiden kopmaya çalışılan her durumda yeni kelimesine başvurulmuştur" diye konuştu.

'OKURLARIMIZIN BAŞKA BİR KAPI AÇMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ardından söz alan Şenay Aydemir, kültürün de ülkedeki dönüşüme göre değişime uğradığını, yön aldığını belirtti. 'Yeni e'yi de bu değişimi yakalayarak, eski birikimlerle karşılaştırma yaparak çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Aydemir, "Okurun yazılarımızdan sonra başka bir kapı açmasını sağlamak için uğraşıyoruz. Yeni nesil için onların okuduklarını, yazdıklarını anlama ve onlara da farklı bakış açıları oluşturmak amacındayız" dedi.

'DERGİNİN KAPISI YENİ YAZAR VE ÇİZERLERE AÇIK'

C. Hakkı Zariç ise İzmit’te olmaları sebebiyle sözlerine Ruşen Hakkı’yı anarak başladı. Bir muhalefet odağı olarak dergiciliğin her dönem yaptıkları bir iş olduğunu belirten Zariç, 'Yeni e'nin her yeni yazara, çizere kapısının açık olduğunu belirterek, "Yeni yazarlarla, çizerlerle aktif bir şekilde beraber olan bir dergiyiz. Yollanan her şey tek tek bakılıp inceleniyor" dedi. 'Yeni e’nin çok sayıda kadın yazar ve şairin yer aldığı bir dergi olduğunu söyleyen Zariç, bu durumdan çok mutlu olduklarını söyledi.

Etkinlik popüler edebiyat tartışmasıyla sürdü. (Kocaeli/EVRENSEL)

