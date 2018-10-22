'Yeni e' dergisi yazarlarÄ±, Kocaeli'de okurlarla buluÅŸtu

'Yeni e' yazarlarÄ± HakkÄ± Ã–zdal, BahadÄ±r Ã–zgÃ¼r, C. HakkÄ± ZariÃ§ ve Åženay Aydemir, Kocaeli'nin Ä°zmit ilÃ§esinde dergi okurlarÄ±yla bir araya geldi.

Kocaeli'nin Ä°zmit ilçesinde düzenlenen etkinlikte 'Yeni e' dergisi yazarlarÄ± HakkÄ± Özdal, BahadÄ±r Özgür, C. HakkÄ± Zariç ve Åženay Aydemir, okurlarÄ±yla buluÅŸtu.

AcÄ±su'daki 'Dante Coffee'de gerçekleÅŸen etkinliÄŸin konu baÅŸlÄ±klarÄ± "Yeni tarih, yeni kültür ve yeni ekonomi' oldu.

'HER ÜRETÄ°MÄ°NÄ°N BÄ°R SINIFLA BAÄžI OLDUÄžUNU DÜÅžÜNÜYORUZ'

KonuÅŸmasÄ±na sadece anlatmak için deÄŸil, okurlarÄ±n düÅŸüncelerini öÄŸrenmeye, okurlarla sohbet etmeye geldiklerini belirterek baÅŸlayan HakkÄ± Özdal, "Ä°nsanÄ±n olduÄŸu her yerde ve her üretkenlikte bunun bir sÄ±nÄ±fa dair olduÄŸunu düÅŸünerek üretiyoruz. Ä°nsan, sanatÄ±nÄ± ne düÅŸünerek yapÄ±yor olursa olsun bunun bir toplum sÄ±nÄ±fÄ±na hitap ettiÄŸini düÅŸünüyoruz" dedi.

Son yÄ±llarda ülke siyasetinin oldukça gergin olduÄŸunu söyleyen Özdal, bu gerginliÄŸin kültür alanÄ±na da yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Özdal, "Eskiye göre bir özensizlik gözlemliyorum. Biz de dergimiz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tüm bunlarÄ± izlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Türkiye’nin bugünkü durumunun geçmiÅŸ ile ilgili olduÄŸunu düÅŸünüyoruz" diyerek, yeni Türkiye meselelerinin hepsinin geçmiÅŸle baÄŸÄ± olduÄŸunu belirtti.

'ESKÄ°DEN KOPMAYA ÇALIÅžILAN GER DURUMDA YENÄ° KELÄ°MESÄ° KULLANILMIÅžTIR'

Özdal’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan söz alan BahadÄ±r Özgür ise, "Tarihte kimi zaman sÄ±nÄ±f çatÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸka yollarla ilerliyor. SanatÄ±mÄ±zÄ± icra ederken örneÄŸin kapitalizmin çizgilerini görürüz. Bu mutlak bir sermaye ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± çatÄ±ÅŸmasÄ± sonucu olarak deÄŸildir" dedi. Bu çatÄ±ÅŸmanÄ±n sanatta oldukça görünür olduÄŸunu belirten Özgür, bugünkü amaçlarÄ±nÄ±n 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ±nÄ±n ne yapmak istediÄŸi, nasÄ±l bir yol izlediÄŸini kültür açÄ±sÄ±ndan görmeye çalÄ±ÅŸmak olduÄŸunu söyledi. Özgür, "Hiçbir iktidar zoru dayatmaz, beraberinde iknayÄ± da saÄŸlar. Ä°ktidarÄ± geleceÄŸe taÅŸÄ±mak için mutlaka tarihe dönmeleri gerekir. Bugüne kadar eskiden kopmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan her durumda yeni kelimesine baÅŸvurulmuÅŸtur" diye konuÅŸtu.

'OKURLARIMIZIN BAÅžKA BÄ°R KAPI AÇMASINI SAÄžLAMAYA ÇALIÅžIYORUZ'

ArdÄ±ndan söz alan Åženay Aydemir, kültürün de ülkedeki dönüÅŸüme göre deÄŸiÅŸime uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yön aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. 'Yeni e'yi de bu deÄŸiÅŸimi yakalayarak, eski birikimlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma yaparak çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Aydemir, "Okurun yazÄ±larÄ±mÄ±zdan sonra baÅŸka bir kapÄ± açmasÄ±nÄ± saÄŸlamak için uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Yeni nesil için onlarÄ±n okuduklarÄ±nÄ±, yazdÄ±klarÄ±nÄ± anlama ve onlara da farklÄ± bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ± oluÅŸturmak amacÄ±ndayÄ±z" dedi.

'DERGÄ°NÄ°N KAPISI YENÄ° YAZAR VE ÇÄ°ZERLERE AÇIK'

C. HakkÄ± Zariç ise Ä°zmit’te olmalarÄ± sebebiyle sözlerine RuÅŸen HakkÄ±’yÄ± anarak baÅŸladÄ±. Bir muhalefet odaÄŸÄ± olarak dergiciliÄŸin her dönem yaptÄ±klarÄ± bir iÅŸ olduÄŸunu belirten Zariç, 'Yeni e'nin her yeni yazara, çizere kapÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±k olduÄŸunu belirterek, "Yeni yazarlarla, çizerlerle aktif bir ÅŸekilde beraber olan bir dergiyiz. Yollanan her ÅŸey tek tek bakÄ±lÄ±p inceleniyor" dedi. 'Yeni e’nin çok sayÄ±da kadÄ±n yazar ve ÅŸairin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir dergi olduÄŸunu söyleyen Zariç, bu durumdan çok mutlu olduklarÄ±nÄ± söyledi.

Etkinlik popüler edebiyat tartÄ±ÅŸmasÄ±yla sürdü. (Kocaeli/EVRENSEL)

Yeni e â€˜YeniÂ TÃ¼rkiyeâ€™nin TarihÂ Mitiâ€™ni masaya yatÄ±rdÄ±Â

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 16:33

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