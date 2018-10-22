Helsinkiâ€™de 8 bin kiÅŸi iklim iÃ§in meclise yÃ¼rÃ¼dÃ¼: Bir ÅŸey yapmalÄ±!

Helsinkiâ€™de doÄŸanÄ±n korunmasÄ± ve kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± talebiyle parlamentoya yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Çevre örgütlerinin çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine Finlandiya’nÄ±n baÅŸkenti Helsinki’de doÄŸanÄ±n korunmasÄ± ve küresel Ä±sÄ±nmanÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± için önlem alÄ±nmasÄ± talebiyle 8 bin kiÅŸi parlamentoya yürüdü.

GeçtiÄŸimiz ay sonunda HükümetlerarasÄ± Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Paneli’nin (IPCC) kamuoyuna açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± raporun küresel Ä±sÄ±nmanÄ±n 1.5 santigrat ile sÄ±nÄ±rlanmasÄ±nÄ±n aciliyetini göstermesinden sonra aralarÄ±nda Greenpeace, Helsinki Üniversitesi ÖÄŸrenci DerneÄŸi ve Finlandiya DoÄŸuma Koruma Federasyonunun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu çevre ve sivil toplum örgütleri, cumartesi günü Helsinki’de gösteri yaptÄ±.

“Nyt on pakko” (Åžimdi bir ÅŸeyler yapmalÄ±yÄ±z) sloganÄ±yla Senat MeydanÄ±’nda bir araya gelen öÄŸrenci, emekli, çocuklu aileler, ellerinde doÄŸanÄ±n korunmasÄ±nÄ± talep eden pankrat ve dövizler taÅŸÄ±yarak parlamento binasÄ±na doÄŸru yürüyüÅŸe geçti.

'FÄ°NLANDÄ°YA FOSÄ°L YAKITLARDAN ARINDIRILSIN' TALEBÄ°

Gösteriyi örgütleyen örgüt ve kuruluÅŸlarÄ±n ortak talepleri: 2035 yÄ±lÄ±na kadar Finladiya’nÄ±n tamamÄ±yle fosil yakÄ±tlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±, ormanlardaki aÄŸaçlarÄ±n kesimine son verilmesi, fosil yakÄ±tlara verilen desteÄŸin 2020 yÄ±lÄ±na kadar kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve Finlandiya’nÄ±n atÄ±klarÄ±nÄ±n 2030 yÄ±lÄ±nda sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na düÅŸürülmesiydi.

Parlamento binasÄ± önünde düzenlenen mitingde konuÅŸan Sosyal Demokrat Parti (SDP) lideri Antti Rinne, “Ben sadece politikacÄ± olarak kaygÄ±lÄ± deÄŸilim. 4 kÄ±z babasÄ± ve 3 küçük çocuÄŸun dedesiyim. Bu gezegeni çocuklarÄ±mÄ±z ve gelecek kuÅŸaklar için ödünç aldÄ±k. Onlara verdiÄŸimizde gezegenin iyi olmasÄ± bizim sorumluluÄŸumuzdur” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 11:43

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