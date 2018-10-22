Japonya'dan Facebook'a veri gÃ¼venliÄŸi uyarÄ±sÄ±

Japonya, 87 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n bilgilerinin rÄ±zalarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±na yol aÃ§an gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ± nedeniyle Facebook'a uyarÄ±da bulundu.

Japonya'da KiÅŸisel Bilgi Koruma Komisyonu, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'u kiÅŸisel veri güvenliÄŸi konusunda uyardÄ±. Komisyon, Facebook'a gönderdiÄŸi talimatlarda "Yeni problemler yaÅŸanmamasÄ± için gerekli önlemler alÄ±nsÄ±n. KullanÄ±cÄ±lar, veri güvenliÄŸi hakkÄ±nda yeteri kadar bilgilendirilsin. SÄ±zÄ±ntÄ±ya yol açabilecek iÅŸlevsiz kiÅŸisel veriler silinerek yok edilsin" taleplerini iletti.

Japon haber ajansÄ± Kyodo'da yer alan habere göre, hükümete baÄŸlÄ± KiÅŸisel Bilgi Koruma Komisyonu, Facebook'a, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda veri analiz firmasÄ± Cambridge Analytica'nÄ±n 87 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n bilgilerini rÄ±zalarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanmasÄ±na yol açan güvenlik açÄ±ÄŸÄ±ndaki sorumluluÄŸu nedeniyle uyarÄ±da bulundu.

Komisyon, sÄ±zÄ±ntÄ±yla ilgili Ä°ngiliz yetkililerle iÅŸ birliÄŸi içinde yürüttüÄŸü soruÅŸturma sonunda, Facebook'un kiÅŸisel veri güvenliÄŸi yönetiminin ve kullanÄ±cÄ±larÄ±na bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± bilgilendirmelerin yetersiz olduÄŸuna hükmetti.

Komisyon, 100 bine yakÄ±n Japon kullanÄ±cÄ±nÄ±n veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan maÄŸdur olmuÅŸ olabileceÄŸini belirtti.

Komisyon, Facebook'a gönderdiÄŸi talimatta, benzer problemlerin yaÅŸanmamasÄ± için gerekli önlemleri almasÄ±nÄ±, kullanÄ±cÄ±larÄ±n veri güvenliÄŸi hakkÄ±nda gereÄŸince bilgilendirilmesini ve sÄ±zÄ±ntÄ±ya konu açabilecek iÅŸlevsiz kiÅŸisel verilerin silinerek ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Komisyon ayrÄ±ca eylül ayÄ±nda 29 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n verilerinin çalÄ±nmasÄ±na sebep olan güvenlik açÄ±ÄŸÄ±yla ilgili olarak da ÅŸirketten açÄ±klama talep etti.

Facebook: 30 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n hesabÄ± hacklendi

KiÅŸisel Bilgi Koruma Komisyonu, kanunlar uyarÄ±nca ÅŸirketlere yönelik uyarÄ± ve idari emir yayÄ±mlayabiliyor.

CAMBRIGE ANALYTICA SKANDALI

Nisan ayÄ±nda Londra merkezli Cambridge Analytica adlÄ± veri analiz firmasÄ±nÄ±n, 87 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesaplarÄ±ndan izinsiz topladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸisel verileri, ABD'de KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seçimleri ile Ä°ngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleÅŸen Avrupa BirliÄŸi (AB) referandumunu etkilemek için kullandÄ±ÄŸÄ±na dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmÄ±ÅŸtÄ±.

AvrupalÄ± ve ABD'li regülatörler, Facebook hakkÄ±nda soruÅŸturma açmÄ±ÅŸ, geliÅŸmelerin ardÄ±ndan, dev sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinin hisseleri büyük deÄŸer kaybetmiÅŸti. (Ankara/AA)

50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesap bilgileri Ã§alÄ±nmÄ±ÅŸ olabilir

Cambridge Analytica skandalÄ±: Åžirketin sÄ±rlarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 11:34

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