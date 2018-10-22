Suudi KonsolosluÄŸuna ait araÃ§ bulundu

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor, baÅŸkonsolosluÄŸa ait diplomatik plakalÄ± araÃ§ otoparkta bulundu.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 2 Ekim'de gittiÄŸi Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra bir daha çÄ±kamamasÄ±yla ilgili Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma sürüyor. Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namayan Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta "arbede" sÄ±rasÄ±nda öldüÄŸünü açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olayÄ±n nasÄ±l ve neden gerçekleÅŸtiÄŸi, cesedin nerede olduÄŸu gibi sorulara henüz yanÄ±t bulunamadÄ±.

KONSOLOSLUÄžA AÄ°T ARAÇ BULUNDU

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Ä°stanbul Emniyeti, BaÅŸkonsolosluÄŸa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalÄ± bir aracÄ±n Sultangazi'de bir otoparkta park edilmiÅŸ halde olduÄŸunu belirledi.

Bunun üzerine otoparka giden ekipler, söz konusu aracÄ± park halinde buldu. Ekipler, güvenlik ÅŸeridi çekerek, otoparka giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± engelledi.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, söz konusu araçta inceleme yapabilmek için BaÅŸkonsolosluk ve BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan izin talebinde bulundu. Öte yandan otoparka olay yeri inceleme aracÄ± da getirildi.

ÇalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda geriye dönük kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceleyen ekipler, 18 Ekim'de "34 CC 2665" diplomatik plakalÄ± bir otomobilin otoparka girdiÄŸini ve bir süre içeride kaldÄ±ktan sonra çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

Ekipler, otoparkta bir süre incelemelerde bulunduktan sonra ayrÄ±lÄ±rken, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yarÄ±n sabah saatlerinde baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi. Polis ekiplerinin otoparktaki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Bu arada, söz konusu otomobilin, bulunduÄŸu otoparka kayÄ±tlÄ± olduÄŸu ve Sultangazi'de ikamet eden ÅŸoförün aracÄ± daha önce de aynÄ± yere park ettiÄŸi öÄŸrenildi

Polis ekipleri, aracÄ± kimin ve ne zaman bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek için güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±.

â€‹ FotoÄŸraf: DHA â€‹

5 KONSOLOSLUK ÇALIÅžANI SAVCILIKTA Ä°FADE VERDÄ°

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda Türk ve yabancÄ± uyruklu 22 çalÄ±ÅŸanÄ±n ‘tanÄ±k’ sÄ±fatÄ±yla ifade vermek üzere ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na gelmesi bekleniyor.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda görevli 5 kiÅŸinin ‘tanÄ±k’ sÄ±fatÄ±yla ifadesi alÄ±ndÄ±.

Görevlilere, ‘olay günü konsoloslukta olaÄŸanüstü bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±, daha önce de konsolosluÄŸa gelen Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen 15 kiÅŸiyi görüp görmedikleri ve kaç yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±’na iliÅŸkin sorular soruldu.

ÇalÄ±ÅŸanlar, olay günü kendilerine izin verilmesi gibi durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve normal mesai bitiminde konsolosluktan ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Ä°fade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan konsoloslukta ÅŸoför olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan bir tanÄ±k, savcÄ±larÄ±n kendilerine, “olay günü konsoloslukta olaÄŸanüstü bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±, daha önce de konsolosluÄŸa gelen Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen 15 kiÅŸiyi görüp görmedikleri, kaç yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±, mesai baÅŸlangÄ±ç ve bitiÅŸ saatlerinin ne olduÄŸu ve nereli olduklarÄ±” yönünde sorular yönelttiÄŸini söyledi.

TanÄ±k, sorular karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, “KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n baÅŸkonsolosluÄŸa girdiÄŸi 2 Ekim günü olaÄŸanüstü bir durum hissetmediklerini, mesaisi devam ederken konsolosluktan gönderilmediÄŸi, ekstra bir göreve gitmediÄŸi, içeri giren KaçÄ±kçÄ± ve 15 kiÅŸiyi görmediÄŸi, mesailerinin saat 09.00'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve saat 15.30'da sona erdiÄŸi, o gün de aynÄ± ÅŸekilde mesaileri bittiÄŸi için konsolosluktan ayrÄ±ldÄ±klarÄ±” ÅŸeklinde cevaplar verdiÄŸini anlattÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±kça ifade iÅŸlemleri tamamlanan beÅŸ tanÄ±k adliyeden ayrÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen soruÅŸturma çerçevesinde söz konusu kiÅŸilerin ifadelerinin birden fazla savcÄ± tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. GeçtiÄŸimiz hafta cuma günü 23 çalÄ±ÅŸanÄ±n tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla ifadesi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: AA

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE BEKLEYÄ°Åž SÜRÜYOR

Ulusal ve uluslararasÄ± medya kuruluÅŸu çalÄ±ÅŸanlarÄ± ise KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin geliÅŸmeleri Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde takip ediyor.

BaÅŸkonsolosluk binasÄ±na dün akÅŸam saatlerinde gelen, üzerilerinde numara bulunan ve Ä°ngilizce olarak ‘kiÅŸiye özel’ yazÄ±lÄ± 3 kutunun indirildiÄŸi konsolosluk plakalÄ± araç, hala kapÄ±nÄ±n önünde duruyor.

Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dair yeni iddialar

KONSOLOSLUKTAKÄ° PLAKASIZ ARAÇ ÇEKÄ°CÄ° Ä°LE GÖTÜRÜLDÜ

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle ilgili soruÅŸturma sürerken konsolosluÄŸun önünde bulunan bir araç için çekici çaÄŸrÄ±ldÄ±. Çekiciyle götürülen aracÄ±n plakasÄ±z olduÄŸu ve saÄŸ arka kapÄ±sÄ±nda göçük olduÄŸu görüldü. AracÄ±n arÄ±zalÄ± olduÄŸu ve plakasÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± için özel bir firmaya ait çekici ile tamire götürüldüÄŸü öÄŸrenildi.

PlakasÄ±z araç, akÅŸam satlerinde çekici ile yerine konuldu.

SUUDÄ° YÖNETÄ°MÄ°NDEN KAÅžIKÇI’NIN AÄ°LESÄ°NE TAZÄ°YE TELEFONU

Suudi Arabistan haber ajansÄ± SPA'ya göre, Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n oÄŸlu Salah'Ä± telefonla arayarak taziyede bulundu.

ERDOÄžAN Ä°LE TRUMP TELEFONDA GÖRÜÅžTÜ

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da KaÅŸÄ±kçÄ± konusunu telefonda görüÅŸtü. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ErdoÄŸan ile Trump arasÄ±nda bu akÅŸam telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸti. GörüÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±nmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra terörle mücadele, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± meselesi ve Suriye'deki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda görüÅŸ teatisinde bulunuldu. ErdoÄŸan ve Trump, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ±n bütün yönleriyle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± hususunda da mutabÄ±k kaldÄ±.

ErdoÄŸan ve Trump arasÄ±ndaki görüÅŸmenin ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo da bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ÇavuÅŸoÄŸlu ve Pompeo; ErdoÄŸan ve Trump'Ä±n telefonda ele aldÄ±ÄŸÄ± konularÄ±n takibini görüÅŸtü.

Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±na dÃ¼nyadan tepkiler ve destekler

BÄ°LGEN: SOMUT Ä°KNA EDÄ°CÄ° AÇIKLAMALAR YAPILMALI

KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan HDP Grup BaÅŸkan Vekili Ayhan Bilgen, konuyla ilgili bir an önce somut, inandÄ±rÄ±cÄ±, ikna edici açÄ±klamalar yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Bilgen, “Konunun son derece ciddiyetsiz ve sorumsuz açÄ±klamalarla örtülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± halinde, sadece Suudi yönetimi veya Türkiye'deki misyon temsilciliÄŸi deÄŸil; süreci bu ÅŸekilde yönetmeyi tercih eden herkes suç ortaÄŸÄ± olacak. Bu konuyla ilgili daha fazla zaman kaybetmeden olayÄ±n nasÄ±l gerçekleÅŸtiÄŸi, kimin ne kadar ve hangi aÅŸamada bilgisi olduÄŸuna dair somut, inandÄ±rÄ±cÄ±, ikna edici açÄ±klamalar bekliyoruz” diye konuÅŸtu.

CHP’LÄ° ÇAKIRÖZER: OLAYIN ÖRTBAS EDÄ°LMESÄ°NE Ä°ZÄ°N VERÄ°LMEMELÄ°

CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer de Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi olayÄ±nÄ±n örtbas edilmesine izin verilmemesi gerektiÄŸini belirterek, tüm BatÄ±, AB ve uygar dünyanÄ±n, Suudi Arabistan'a karÅŸÄ± tek vücut olmasÄ±, yaptÄ±rÄ±mlarÄ± Türkiye ile birlikte uygulamasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin kabul edilemez olduÄŸunu vurgulayan ÇakÄ±rözer, soruÅŸturmanÄ±n, sorumlularÄ± kapsayacak ÅŸekilde sonuçlanmasÄ±, Suudi Arabistan'a en aÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

YARGILAMA Ä°STANBUL AÄžIR CEZA MAHKEMESÄ°’NDE YAPILACAK

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürüldüÄŸünün resmen açÄ±klanmasÄ±yla birlikte akÄ±llara, baÅŸta konsolos olmak üzere cinayete karÄ±ÅŸan tüm isimlerin yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ± sorusu geldi. KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti soruÅŸturmasÄ± ve davasÄ±nda yetkilinin Türk mahkemeleri olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen hukukçular, Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanacak iddianameyle birlikte baÅŸta BaÅŸkonsolos Muhammed Uteybi olmak üzere tüm ÅŸüpheliler hakkÄ±nda Ä°nterpol aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Hukukçular ikinci adÄ±mÄ±n ise Uteybi ve diÄŸer ÅŸüphelilerin, 'suçlularÄ±n iadesine dair sözleÅŸme' kapsamÄ±nda Suudi Arabistan'dan iadesinin istenmesi olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

TÜRKÄ°YE, KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°NE KARIÅžANLARIN Ä°ADESÄ°NÄ° Ä°STEYECEK

Ceza Hukukçusu Av. Celal Ülgen, “Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturmayla birlikte iddianame hazÄ±rlanacak ve dava Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde açÄ±lacak. Bu aÅŸamadan sonra soruÅŸturma Interpol ile birlikte yürütülecek. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini iÅŸleyenler ve cinayetle ilgisi olan ÅŸüpheliler hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±karÄ±lacak. Interpol tarafÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± bültenle arananlar listesine alÄ±nacak olan zanlÄ±larÄ± Türkiye, suçlularÄ±n iadesine dair sözleÅŸme kapsamÄ±nda isteyecektir” diye konuÅŸtu.

KONSOLOS KIRMIZI BÜLTENLE ARANACAK

Ülkesine giden Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Muhammed Uteybi'nin de polis fezlekesi ya da iddianamenin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±kartÄ±larak Interpol aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aranacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ülgen “Türk yargÄ± makamlarÄ± dava açÄ±ldÄ±ktan hemen sonra konsolosun iadesini isteyecektir” dedi.

‘KONSOLOS GÖZALTINA ALINMALIYDI’

Prof. Dr. Ersan Åžen de, “KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedi bulunsa da bulunmasa da savcÄ±lÄ±k, makul sürede davayÄ± açacaktÄ±r. Cinayet davasÄ±, Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde açÄ±lacaktÄ±r. Suudi Arabistan'Ä±n yargÄ± yetkisi yoktur. YaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla süreci ve Türkiye'yi yönlendiremez. Elçilik ve konsolosluklar bu tür olaylarda ülkelerin kendi topraklarÄ± deÄŸildir” dedi.

“Türkiye, konsolosun ülkesine gitmesini izin vermemeliydi" diyen Åžen, “Konsolos müÅŸterek fail olmasa bile yardÄ±m edendir, yer saÄŸlayandÄ±r, davet edendir. DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± yoktur. Türkiye'nin tek hatasÄ± konsolosun gitmesi ve rezidansÄ±n geç aranmasÄ±dÄ±r. Konsolos ÅŸüpheli sÄ±fatÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nmalÄ±ydÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

KAÅžIKÇI'NIN KAYBOLMASI SÜRECÄ°NDE NELER YAÅžANDI?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkÄ± veren ve aynÄ± zamanda Washington Post gazetesinde yazÄ±lar yazan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'dan, 2 Ekim SalÄ± günü resmi iÅŸlemler için Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna gittikten sonra bir daha haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili Türkiye ve Suudi ArabistanlÄ± yetkililerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ortak çalÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturulmuÅŸtu. Ortak çalÄ±ÅŸma grubu, 15-16 Ekim'de konsolosluk binasÄ±nda 9 saat süren inceleme yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ortak çalÄ±ÅŸma grubu, 17 Ekim'de konsolosluk konutunda da inceleme baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± gün olay yeri inceleme ekipleri, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu binasÄ±nda ikinci bir arama daha gerçekleÅŸtirmiÅŸti.

Bu arada, 18 Ekim'de Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yapÄ±lan açÄ±klamada, soruÅŸturmanÄ±n uluslararasÄ± hukuk/teamül, anlaÅŸma ve sözleÅŸme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarÄ±yla yürütüldüÄŸü belirtilerek, “SoruÅŸturma sürecinde, ilerleyen aÅŸamalarda gerektiÄŸi takdirde kamuoyuna bilgilendirici açÄ±klamalar Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±r” ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi Arabistan yönetimi ise 20 Ekim'de, Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namayan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsolosluk binasÄ±nda yaÅŸanan arbede sonucunda öldüÄŸünü açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti ve Suriyeâ€™de Suudi normalleÅŸmesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 20:38

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