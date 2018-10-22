KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ±nda ifade iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturmada BaÅŸkonsolosluk Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ifade iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu çalÄ±ÅŸanÄ± bir grup daha ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namayan Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta "arbede" sÄ±rasÄ±nda öldüÄŸünü açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olayÄ±n nasÄ±l ve neden gerçekleÅŸtiÄŸi, cesedin nerede olduÄŸu gibi sorulara henüz yanÄ±t bulunamadÄ±.

Ulusal ve uluslararasÄ± medya kuruluÅŸu çalÄ±ÅŸanlarÄ± KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin geliÅŸmeleri Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde takip ediyor.

BaÅŸkonsolosluk binasÄ±na dün akÅŸam saatlerinde gelen, üzerilerinde numara bulunan ve Ä°ngilizce olarak ‘kiÅŸiye özel’ yazÄ±lÄ± 3 kutunun indirildiÄŸi konsolosluk plakalÄ± araç, hala kapÄ±nÄ±n önünde duruyor.

Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dair yeni iddialar

SUUDÄ° YÖNETÄ°MÄ°NDEN KAÅžIKÇI’NIN AÄ°LESÄ°NE TAZÄ°YE TELEFONU

Suudi Arabistan haber ajansÄ± SPA'ya göre, Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n oÄŸlu Salah'Ä± telefonla arayarak taziyede bulundu.

ERDOÄžAN Ä°LE TRUMP TELEFONDA GÖRÜÅžTÜ

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da KaÅŸÄ±kçÄ± konusunu telefonda görüÅŸtü. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ErdoÄŸan ile Trump arasÄ±nda bu akÅŸam telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸti. GörüÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±nmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra terörle mücadele, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± meselesi ve Suriye'deki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda görüÅŸ teatisinde bulunuldu. ErdoÄŸan ve Trump, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ±n bütün yönleriyle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± hususunda da mutabÄ±k kaldÄ±.

ErdoÄŸan ve Trump arasÄ±ndaki görüÅŸmenin ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo da bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ÇavuÅŸoÄŸlu ve Pompeo; ErdoÄŸan ve Trump'Ä±n telefonda ele aldÄ±ÄŸÄ± konularÄ±n takibini görüÅŸtü.

Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±na dÃ¼nyadan tepkiler ve destekler

KAÅžIKÇI'NIN KAYBOLMASI SÜRECÄ°NDE NELER YAÅžANDI?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkÄ± veren ve aynÄ± zamanda Washington Post gazetesinde yazÄ±lar yazan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'dan, 2 Ekim SalÄ± günü resmi iÅŸlemler için Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna gittikten sonra bir daha haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili Türkiye ve Suudi ArabistanlÄ± yetkililerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ortak çalÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturulmuÅŸtu. Ortak çalÄ±ÅŸma grubu, 15-16 Ekim'de konsolosluk binasÄ±nda 9 saat süren inceleme yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ortak çalÄ±ÅŸma grubu, 17 Ekim'de konsolosluk konutunda da inceleme baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± gün olay yeri inceleme ekipleri, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu binasÄ±nda ikinci bir arama daha gerçekleÅŸtirmiÅŸti.

Bu arada, 18 Ekim'de Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yapÄ±lan açÄ±klamada, soruÅŸturmanÄ±n uluslararasÄ± hukuk/teamül, anlaÅŸma ve sözleÅŸme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarÄ±yla yürütüldüÄŸü belirtilerek, “SoruÅŸturma sürecinde, ilerleyen aÅŸamalarda gerektiÄŸi takdirde kamuoyuna bilgilendirici açÄ±klamalar Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±r” ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi Arabistan yönetimi ise 20 Ekim'de, Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namayan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsolosluk binasÄ±nda yaÅŸanan arbede sonucunda öldüÄŸünü açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti ve Suriyeâ€™de Suudi normalleÅŸmesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 11:28

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