Hafriyat kamyonunun tehlikeli yolculuÄŸu

Ã–lÃ¼mlÃ¼ kazalarla gÃ¼ndeme gelen hafriyat kamyonlarÄ±na iliÅŸkin Ã§arpÄ±cÄ± bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de yana eÄŸilen bir kamyon bu halde yol alÄ±yor.

YoÄŸun inÅŸaatlar nedeniyle kent içerisindeki hafriyat kamyonlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu ölümlü kazalar hafÄ±zalardayken, Ä°stanbul Maltepe'de bir hafriyat kamyonunun yana eÄŸilmiÅŸ bir ÅŸekilde ilerlemesi görüntülere yansÄ±dÄ±.

DHA'da yer alan görüntüler Maltepe Büyükbakkalköy mahallesinden.

FotoÄŸraf: Ä°sa AlmaçayÄ±r/DHA

Bir hafriyat kamyonunun dorsesi halatla baÄŸlanmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde ilerlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

Ara sokaklarda tehlike saçarak ilerleyen dorsesi halatla baÄŸlanmÄ±ÅŸ hafriyat kamyonu, yanÄ±ndan geçtiÄŸi sürücülere korkulu anlar yaÅŸattÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Ä°sa AlmaçayÄ±r/DHA

Hafriyat kamyonu terÃ¶rÃ¼ bu kez BaÅŸakÅŸehir'de

Ä°stanbul'da 'Hafriyat kamyonu terÃ¶rÃ¼' sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 11:11

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