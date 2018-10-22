AVM Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± rehin alan firari asker teslim oldu

Antep'teki bir AVM'ye silahla girerek Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± rehin alan firari asker, ikna edildi ve teslim oldu.

Antep'te, firari bir asker, silahla alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine girdi. 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan AVM'deki bir maÄŸazaya girerek buradakileri rehin alan ÅŸahsÄ± görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ihbar üzerine AVM'nin bulunduÄŸu bölgeye çok sayÄ±da polis, jandarma, saÄŸlÄ±k ve kurtarma ekibi sevk edildi.

GiriÅŸe kapatÄ±lan maÄŸaza çevresinde yoÄŸun önlem alan güvenlik güçlerinin askeri ikna ettiÄŸi ve gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi (HABER MERKEZÄ°)

ÅžahÄ±s ikna edildi, AVM'deki silah paniÄŸi sona erdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 11:00

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