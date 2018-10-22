CHP'li Tekin'den BahÃ§eliye Ã§aÄŸrÄ±: Ä°ÅŸ BankasÄ±'nÄ± tartÄ±ÅŸmadan Ã§Ä±karÄ±n

CHP Milletvekili GÃ¼rsel Tekin, MHP Lideri Devlet BahÃ§eli'ye 'YerliliÄŸe ve milliliÄŸe Ã¶nem veriyorsanÄ±z Ä°ÅŸ BankasÄ±'nÄ± tartÄ±ÅŸmadan Ã§Ä±karÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

Alparslan ÇINAR

Antalya

CHP Ä°stanbul Milletvekili Gürsel Tekin, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye seslenerek "Türkiye'nin tek yerli ve milli bankasÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmadan siz çÄ±karÄ±n. Rica ediyorum. Tek banka, geri kalan bankalarÄ±mÄ±z yabancÄ± ortaklÄ± oldu. YerliliÄŸe ve milliliÄŸe önem veriyorsanÄ±z Ä°ÅŸ BankasÄ±'nÄ± tartÄ±ÅŸmadan çÄ±karÄ±n" dedi.

Tekin, Antalya KonyaaltÄ± Belediyesi tarafÄ±ndan bu yÄ±l 9'uncusu düzenlenen kitap fuarÄ±na katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n gündeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸ BankasÄ±'ndaki CHP hisselerinin hazineye devrinin engellenmesiyle ilgili olarak Bahçeli'ye çaÄŸrÄ± yaptÄ±. Tekin, ayrÄ±ca yaklaÅŸan yerel seçimlerle ilgili partisinin hedeflerini ve genel siyasete iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde de bulundu; Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

'RÄ°CA EDÄ°YORUM…'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n CHP'nin Ä°ÅŸ BankasÄ±'ndaki hisselerinin hazineye devrini öngören açÄ±klamalarÄ±nÄ± da eleÅŸtiren Gürsel Tekin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bankanÄ±n tartÄ±ÅŸma konusu haline getirmesini anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Ä°ÅŸ BankasÄ± konusu TBMM'ye geldiÄŸi zaman dolar kurunda ciddi deÄŸiÅŸiklikler olacaÄŸÄ±nÄ± da öngördüÄŸünü belirten Tekin, "CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n CHP'ye karÅŸÄ± kini nefreti olabilir. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Türkiye'nin tek yerli ve milli bankasÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmadan siz çÄ±karÄ±n. Rica ediyorum. Tek banka, geri kalan bankalarÄ±mÄ±z yabancÄ± ortaklÄ± oldu. YerliliÄŸe ve milliliÄŸe önem veriyorsanÄ±z Ä°ÅŸ BankasÄ±'nÄ± tartÄ±ÅŸmadan çÄ±karÄ±n" dedi.

'DEPREM OLURSA BAÄžIMSIZLIÄžIMIZ TARTIÅžILABÄ°LECEK DURUMA GELÄ°R'

Ä°stanbul'un hem Türkiye hem de dünyada önemli bir konumda olduÄŸunu belirten Tekin, 4 yÄ±ldÄ±r Ä°stanbul'da çok özel çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve metropolün her türlü sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± iyi bildiÄŸini söyledi. Ä°stanbul'un 39 ilçesinin tamamÄ±mÄ±n dertlerinin ne olduÄŸunu bilen biri olduÄŸunu anlatan Tekin, iyi bir kadroya sahip olduÄŸunu da ifade etti. Ä°stanbul'un en büyük sorunlarÄ±ndan birinin deprem olduÄŸuna vurgu yapan Tekin, "Üzerinden 20 yÄ±l geçmesine raÄŸmen hala Ä°stanbul'u depreme hazÄ±rlÄ±klÄ± hale getiremedik. Acilen bunu yapmalÄ±yÄ±z. Aksi halde yaÅŸanacak bir sorun Türkiye için çok ciddi sÄ±kÄ±ntÄ± yaratacak. Daha da ileri gidiyorum, depremle ilgili yaÅŸanacak bir sÄ±kÄ±ntÄ± Türkiye'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±rabilecek duruma getirebilir. Çünkü finansÄ±mÄ±zÄ±n önemli kÄ±smÄ±, Merkez BankasÄ±, sanayi, teknoloji bütün deÄŸerlerimizi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir il depreme hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.

Tekin, Ä°BB MezarlÄ±klar Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2,5 yÄ±l sonra Ä°stanbul'da boÅŸ mezar yeri kalmayacaÄŸÄ± yönündeki verilerini de eleÅŸtirdi. Bu duruma çok üzüldüÄŸünü belirten Tekin, "'Cenazeleriniz olursa biz bunlarÄ± Anadolu'nun istediÄŸiniz yerine ücretsiz taÅŸÄ±yalÄ±m' diyor. Ölüye maalesef yer yok. YaÅŸayanlara yok ama bari ölülere olsun. Daha ne anlatayÄ±m bu duruma" dedi.

'Ä°STANBUL'U ALACAÄžIMA EN ÇOK AKP'LÄ°LER Ä°NANIYOR'

Çok rahat bir ÅŸekilde seçimi kazanacaÄŸÄ±nÄ± öne süren Gürsel Tekin, kendisinden daha çok oy alabilecek CHP'li adayÄ±n çÄ±kmasÄ± halinde destek vereceÄŸini de söyledi. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya Ä°BB baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmesini de anlatan Tekin, "Genel BaÅŸkan'a dedim ki 'Benim adÄ±m HÄ±dÄ±r, elimden gelen budur. Ben yoluma devam ediyorum'. SayÄ±n Genel BaÅŸkan benim çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ± biliyor. Bu seçimi alacaÄŸÄ±m ve bu seçimi alacaÄŸÄ±ma en çok AKP'liler inanÄ±yor" dedi. (Antalya/DHA)

GÃ¼rsel Tekin: Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak istiyorum

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 10:45

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