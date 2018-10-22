FotoÄŸraf: Selçuk BaÅŸar/DHA
Rize'de hentbol takÄ±mÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan minibÃ¼s kaza yaptÄ±: 15 kiÅŸi yaralandÄ±
Rize'de MuÄŸla'daki maÃ§tan dÃ¶nen Pazarspor KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± oyuncularÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan minibÃ¼s kaza yaptÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve 14 hentbolcu yaralandÄ±.
Rize’de MuÄŸla'daki maçtan dönen Pazarspor KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± oyuncularÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± minibüs kaza yaptÄ±. Kazada sürücü ile 14 hentbolcu yaralandÄ±.
DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Rize’nin Ä°yidere ilçesinde, MuÄŸla'daki maçtan dönen Pazarspor KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± oyuncularÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± minibüs, yaÄŸmur nedeniyle kayganlaÅŸan yolda kontrolden çÄ±karak, devrildi. Kazada sürücü ile 14 hentbolcu yaralandÄ±.
BazÄ± sporcularÄ±n bacaklarÄ± ile vücutlarÄ±nda kÄ±rÄ±klar olduÄŸu belirtildi. YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
'YARALI HENTBOLCULAR,1-2 AY SAHALARA UZAK KALACAK'
Pazarspor KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± BaÅŸkan vekili Erdal YaÅŸar HoÅŸver kazayla ilgili konuÅŸtu. Can kaybÄ± olmamasÄ±nÄ±n sevindirici olduÄŸunu kaydeden HoÅŸver, takÄ±mlarÄ±nÄ±n 1-2 ay sahalara çÄ±kma ÅŸansÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
HoÅŸver kazanÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle su birikintisi oluÅŸan yolda aracÄ±n kontrolden çÄ±kmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸini aktardÄ±. HoÅŸer, kazada yaralanan sürücünün saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu bilgisini de verdi.
DEPLASMANDAN GALÄ°BÄ°YETLE DÖNÜYORLARDI
THF KadÄ±nlar Süper Lig'in 6'ncÄ± haftasÄ±nda; Pazarspor KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ±, dün saat 14.00'te, MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde YalÄ±kavak KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Pazarspor, maçÄ±n son saniyesinde atÄ±lan golle YalÄ±kavak'Ä± 26-27 yenmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 13:06