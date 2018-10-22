Yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã¼retici fiyatlarÄ±nda yÄ±llÄ±k artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 75â€™i aÅŸtÄ±

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ihraÃ§ edilen mallarÄ±n Ã¼retici fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ EylÃ¼lâ€™de geÃ§tiÄŸimiz yÄ±la oranla yÃ¼zde 75 arttÄ±.

Türkiye içinde üretimi yapÄ±larak yurt dÄ±ÅŸÄ±na ihraç edilen mallarÄ±n üretici fiyatlarÄ±ndaki deÄŸiÅŸimi ölçen yurt dÄ±ÅŸÄ± üretici fiyat endeksindeki (YD-ÜFE) yÄ±llÄ±k artÄ±ÅŸ Eylül’de yüzde 75’i aÅŸtÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerine göre, YD-ÜFE Eylül ayÄ±nda aylÄ±k bazda yüzde 10.14 artarken, yÄ±lÄ±n ilk dokuz ayÄ±nda yüzde 59.58, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 75.04 ve on iki aylÄ±k ortalamalara göre yüzde 31.44 arttÄ±

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre deÄŸiÅŸimleri; madencilik ve taÅŸocakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektöründe yüzde 10,52 artÄ±ÅŸ, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 10,14 artÄ±ÅŸ olarak gerçekleÅŸti.

Grafik: TÜÄ°K

EN FAZLA ARTIÅž MOTORLU KARA TAÅžITLARINDA

Bir önceki aya göre en fazla artÄ±ÅŸ; yüzde 12,95 ile motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ±, treyler (römork) ve yarÄ± treyler (yarÄ± römork), yüzde 12,62 ile diÄŸer madencilik ve taÅŸocakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ürünleri, yüzde 11,98 ile tütün ürünleri sektöründe gerçekleÅŸti.

Ana sanayi gruplarÄ± sÄ±nÄ±flamasÄ±na göre 2018 yÄ±lÄ± Eylül ayÄ±nda en fazla aylÄ±k artÄ±ÅŸ sermaye mallarÄ±nda ve en fazla yÄ±llÄ±k artÄ±ÅŸ enerji mallarÄ±nda gerçekleÅŸti. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

www.evrensel.net