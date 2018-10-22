Yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã¼retici fiyatlarÄ±: Enflasyon her yerde kampanya ile dÃ¼ÅŸmez

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ihraÃ§ edilen mallarÄ±n Ã¼retici fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ EylÃ¼lâ€™de geÃ§tiÄŸimiz yÄ±la oranla yÃ¼zde 75 arttÄ±.

Bülent FalakaoÄŸlu

PeÅŸinen kabullenilmesi gerekir’ muamelesi yapÄ±lan tezlerdendir. Kurlar yükselince ihracatÄ±mÄ±z artÄ±yor. Kurlar yükselip TL deÄŸer kaybedince, ihracatta rekabet avantajÄ± elde ediyoruz. Oysa bu tezler mutlak doÄŸruyu yansÄ±tmaz. Kur ve ihracat rakamlarÄ± birçok veri ile birlikte deÄŸerlendirilmeli.

Söz konusu tezi çürüten bir veri açÄ±klandÄ±: Yurt dÄ±ÅŸÄ± üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE). Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerine göre, YD-ÜFE eylülde yüzde 75.04. Yani, Türkiye içinde üretimi yapÄ±larak yurt dÄ±ÅŸÄ±na ihraç edilen mallarÄ±n üretici fiyatlarÄ±ndaki yÄ±llÄ±k artÄ±ÅŸ eylülde yüzde 75’i aÅŸmÄ±ÅŸ.

Eylülde bir önceki aya göre artÄ±ÅŸ yüzde 10,14. Bu yÄ±lÄ±n ilk dokuz ayÄ±ndaki artÄ±ÅŸ yüzde 59,58. On iki aylÄ±k ortalama artÄ±ÅŸ yüzde 31,44. Yurt dÄ±ÅŸÄ± üretici fiyatlarÄ±, ihraç edilecek malÄ±n sipariÅŸin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± andaki satÄ±ÅŸ fiyatÄ±dÄ±r. Navlun, sigorta ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan masraflar dahil deÄŸil.

‘Ne güzel yurt dÄ±ÅŸÄ±na satÄ±lan mallardan elde edilen katma deÄŸer artmÄ±ÅŸ’ diye düÅŸünülebilir fakat durum öyle deÄŸil!

Grafik: TÜÄ°K

DOLAR ARTIÅžININ YIKICI ETKÄ°SÄ°

Yurt dÄ±ÅŸÄ± üretici fiyatlarÄ±nÄ±n 12 aylÄ±k ortalama artÄ±ÅŸ oranÄ±nÄ±n yüksekliÄŸi dikkat çekici. Eylül ayÄ±ndan geriye 12 aylÄ±k ortalama fiyat artÄ±ÅŸÄ±:

â– Yurt dÄ±ÅŸÄ± üretici fiyatlarÄ±nda yüzde 31,44 iken,

â– Yurt içi üretici fiyatlarÄ±nda yÄ±llÄ±k ortalama artÄ±ÅŸ yüzde 13,26,

â– TarÄ±m ürünleri üretici fiyatlarÄ±ndaki 12 aylÄ±k ortalama artÄ±ÅŸ yüzde 11,59,

â– Tüketici fiyatlarÄ±nda 12 aylÄ±k ortalama artÄ±ÅŸ yüzde 13,75 oranÄ±nda.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± üretici fiyatlarÄ±nÄ±n, yurt içi üretici fiyatlarÄ±nÄ±n çok çok üzerinde olmasÄ± 2017 Eylül ayÄ±nda ayÄ±ndan 2018 Eylül ayÄ± arasÄ±nda kurlarÄ±n çok artmÄ±ÅŸ olmasÄ±. Dolar kuru 3,50’lerden 6 TL civarÄ±na geldi. Yurt dÄ±ÅŸÄ± için üretilen mallarda ithalat girdinin yüksek olmasÄ±, dolar artÄ±kça ürün fiyatlarÄ±nÄ± da artÄ±yor.

Ä°hracatta motorlu araçlar, tekstil ve giyim sanayi ürünleri baÅŸÄ± çekiyor. AylÄ±k bazda en fazla artÄ±ÅŸ; yüzde 12,95 ile motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ±, treyler ve yarÄ± treyler, yüzde 12,62 ile madencilik ve taÅŸ ocaÄŸÄ± ürünleri, yüzde 11,98 ile tütün ürünleri sektöründe gerçekleÅŸti.

Ana sanayi gruplarÄ± sÄ±nÄ±flamasÄ±na göre eylülde en fazla aylÄ±k artÄ±ÅŸ sermaye mallarÄ±nda ve en fazla yÄ±llÄ±k artÄ±ÅŸ enerji mallarÄ±nda gerçekleÅŸti. Yurtiçi ve yurtdÄ±ÅŸÄ± ürünlerin fiyatÄ±nÄ± yükselten, yurt içinden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan tedarik edilen girdilerin maliyetindeki artÄ±ÅŸ. Genel olarak enflasyon. Bu hatÄ±rlatmadan sonra ÅŸimdi tekrar dönelim, ‘kurlar yükseldikçe ihracatta rekabetimiz artÄ±yor’ tezine. Döviz kurlarÄ±ndaki ortalama artÄ±ÅŸ ile üretici fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ oranlarÄ± arasÄ±nda pek fark yok.



Liste: TÜÄ°K

KAMPANYA Ä°LE DÜÅžECEK GÄ°BÄ° DEÄžÄ°L

Dolar fiyatÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n, ihracatçÄ±ya rekabet imkânÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren bir veri yok. Dolar fiyatÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, yurt dÄ±ÅŸÄ± üretici fiyatlarÄ±na olduÄŸu gibi yansÄ±yor. Ä°hraç ürünlerdeki yüzde 70’leri aÅŸan ithal girdi payÄ±nÄ±n yüksekliÄŸi, ihraç ürünlerinde maliyeti, dolar fiyatÄ±na baÄŸlÄ± hale getirmiÅŸ durumda.

Enflasyonun düÅŸmesi için de, ithalatta bir avantajdan söz edebilmek için de üretim yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesi, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ürün yelpazesinde, ürün yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik gerekiyor da bu öyle akÅŸamdan sabaha olacak iÅŸ deÄŸil.

Orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi gereken bir planÄ± gerektirir. Üretimde ithal girdi oranÄ±nÄ± düÅŸürecek, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda talebi olan mallarÄ±, dünya kalitesi ve fiyatÄ±nda ürettirecek bir plan.

‘Ucuz iÅŸçi’ pazarlamaktan baÅŸka bir vizyonu olan plan! Bu olmadÄ±kça, kurlar üzerinden ‘avantaj’ anlatÄ±mÄ± masaldan öteye gitmez. BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k ve üretim yapÄ±sÄ± deÄŸiÅŸmedikçe... BaÅŸka bir ifade ile üretimde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k sürdükçe yüksek enflasyon sürer.

Eylül ayÄ±nÄ±n ortasÄ±ndan itibaren gerileyen kurlara raÄŸmen yurt dÄ±ÅŸÄ± üretim maliyeti yüzde 75’i aÅŸÄ±yorsa... Bu demektir ki... Bu baÄŸÄ±mlÄ± üretim yapÄ±sÄ± içinde enflasyon içerde de zor düÅŸer. Yüzde 10 indirim kampanyasÄ± ile olacak iÅŸ hiç deÄŸil!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 15:27

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