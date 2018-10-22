Mart 2019 yerel seÃ§im kulisleri: CHP ve Ä°YÄ° Parti birlikte hareket edecek, Muharrem Ä°nce Ã¶n seÃ§im olursa Ä°stanbul adaylÄ±ÄŸÄ±na sÄ±cak bakÄ±yor

Kulislerde, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimler için CHP ve Ä°YÄ° Parti'nin Mansur YavaÅŸ'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± gündemde. Ä°YÄ° Parti'nin CHP'yi bazÄ± ÅŸehirlerde destekleyeceÄŸi de iddialar arasÄ±nda.

CHP'nin 2014 seçimlerinde aday gösterdiÄŸi Mansur YavaÅŸ'Ä±n bu sefer Ä°YÄ° Parti tarafÄ±ndan 2019 yerel seçimlerinde Ankara'da BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na düÅŸünüldüÄŸü konuÅŸuluyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ä°YÄ° Parti'nin CHP'nin karÅŸÄ±sÄ±na 29 büyükÅŸehirin bir çoÄŸunda ve çeÅŸitli ilçelerde güçlü aday çÄ±karmayarak destek vereceÄŸi belirtiliyor. Haberde partili kaynaklara dayandÄ±rÄ±lan bilgilere göre, Meral AkÅŸener'in iÅŸbirliÄŸine sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± ancak parti tabanÄ±nÄ±n ittifak noktasÄ±nda sÄ±cak davranmadÄ±ÄŸÄ± söyleniyor.

KULÄ°S: Ä°NCE ÖN SEÇÄ°M OLURSA Ä°STANBUL ADAYLIÄžINA SICAK BAKIYOR

Bir baÅŸka kulis haberi ise CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce'nin ön seçim olmasÄ± durumunda Ä°stanbul'da adaylÄ±ÄŸa sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±.

Cumhuriyet'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre 24 Ekim'de yapÄ±lacak Parti Meclisi (PM) toplantÄ±sÄ±nda ilk adaylarÄ±n belirlenmesi bekleniyor. Kulislerde yola devam etme eÄŸilimi öne çÄ±kan bazÄ± CHP'li belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n isimlerinin de erkenden açÄ±klanabileceÄŸi kaydediliyor.

Buna göre Ä°stanbul için CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin uzun süredir sahada çalÄ±ÅŸma yapan isimlerin baÅŸÄ±nda gelirken, Aykut ErdoÄŸdu, Engin Altay, Mahmut Tanal gibi isimler de konuÅŸuluyor. CHP'nin 24 Haziran'da CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan Muharrem Ä°nce'nin de ön seçim olmasÄ± durumunda Ä°stanbul'da adaylÄ±ÄŸa sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Öte yandan parti dÄ±ÅŸÄ±ndan ancak parti ilkeleriyle de çeliÅŸmeyen sürpriz bir adayÄ±n da çÄ±kabileceÄŸi ifade ediliyor. Ä°stanbul adayÄ±nÄ±n kim olacaÄŸÄ± sorusunun netleÅŸmesi için anket ve eÄŸilim yoklamalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± da konuÅŸuluyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 10:01

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