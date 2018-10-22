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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 10:00
Harita: DHA
Kanadaâ€™da 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
22 Ekim 2018 09:51
ABD Sismik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi, Kanadaâ€™nÄ±n Tofino bÃ¶lgesine 260 kilometre uzaklÄ±ÄŸÄ±nda 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸini duyurdu.
Kanada’nÄ±n Britanya KolombiyasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda 6.6 büyüklüÄŸünde bir deprem oldu.
ABD Sismik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi verilerine göre UTC (EÅŸgüdümlü Evrensel Zaman - GMT) 05:39’da Kanada’nÄ±n Britanya KolombiyasÄ± eyaletine baÄŸlÄ± Tofino bölgesine 260 kilometre uzaklÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸen depremin 6.6 büyüklüÄŸünde ve 11 kilometre derinliÄŸinde olduÄŸu belirtildi. (DIÅž HABERLER)
17 AÄŸustos Ã¶ncesi uyarÄ±: BinalarÄ±n yÃ¼zde 90â€™Ä± depreme dayanÄ±ksÄ±z!
Depreme de sonrasÄ±na da hazÄ±rlÄ±k yok
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 10:00
Depremin Ã¼zerinden 18 yÄ±l geÃ§ti, hiÃ§bir ders alÄ±nmadÄ±
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