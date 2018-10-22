Bodrum'da mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan tekne battÄ±, 2 Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Bodrum'dan Yunanistan'a gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan tekne battÄ±. 18 mÃ¼lteci kurtarÄ±lÄ±rken hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 2 Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinden Yunanistan'Ä±n Kos AdasÄ±'na gitmeye çalÄ±ÅŸan mültecilerin içinde bulunduÄŸu tekne battÄ±. Teknede bulunan 18 mülteci kurtarÄ±lÄ±rken, hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 2 çocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n haberine göre bugün saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda Bodrum'un Gümbet Mahallesi sahilinden denize açÄ±lan mültecilerin içinde bulunduÄŸu fiber tekne, kÄ±yÄ±dan ayrÄ±ldÄ±ktan yaklaÅŸÄ±k 50 metre sonra battÄ±. Suya düÅŸen mültecilerin yardÄ±mÄ±na, ilk olarak çevredekiler koÅŸtu. Ä°hbar üzerine olay yerine 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalÄ±ÅŸ timi gönderildi. Arama kurtarma faaliyeti neticesinde; aralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 17 mülteci denizden saÄŸ olarak kurtarÄ±ldÄ±, 3 mülteci ise kendi imkânlarÄ±yla sahile çÄ±ktÄ±. BoÄŸulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± olaya iliÅŸkin açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada "Ä°hbarÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± müteakip görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalÄ±ÅŸ timi tarafÄ±ndan icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde; 17 düzensiz göçmen denizden saÄŸ olarak kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ ve 3 düzensiz göçmenin ise kendi imkânlarÄ± ile sahile çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. Kazazede toplam 20 düzensiz göçmenden hayati tehlikesi olan 2 düzensiz göçmenin kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede hayatlarÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenilmiÅŸtir. Denizde kayÄ±p düzensiz göçmen olabileceÄŸi ihtimali kapsamÄ±nda arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 10:27

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