FotoÄŸraf: Cem DaÄŸÄ±stanlÄ±/DHA
'Adnan Oktar Ã¶rgÃ¼tÃ¼' soruÅŸturmasÄ±nda 33 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
'Adnan Oktar suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 33 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen 'Adnan Oktar suç örgütü' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda elde edilen deliller doÄŸrultusunda yeni isimlere ulaÅŸÄ±ldÄ±. Bu doÄŸrultuda, 23'ü Ä°stanbul'da olmak üzere 33 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.
Åžüpheliler hakkÄ±nda ayrÄ±ca sulh ceza hakimliÄŸince arama ve el koyma kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda Ä°stanbul merkezli 11 ilde operasyon baÅŸlattÄ±. (Ä°stanbul/AA)
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Adnan Oktar'Ä±n tÃ¼m mal varlÄ±klarÄ±na el konuldu
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 09:05
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