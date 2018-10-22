'Otomotiv sektÃ¶rÃ¼nde satÄ±ÅŸlar yÃ¼zde 72 dÃ¼ÅŸtÃ¼'

Otomotiv sektÃ¶rÃ¼ yetkilileri, eylÃ¼l ayÄ±nda yÃ¼zde 68 dÃ¼ÅŸen satÄ±ÅŸlarÄ±n indirim ve faiz kampanyalarÄ±na raÄŸmen yÃ¼kselmediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

Yükselen döviz kurlarÄ± ve ekonomik gidiÅŸat, otomotiv satÄ±ÅŸlarÄ±na olumsuz yansÄ±dÄ±. Eylül ayÄ±nda yüzde 68 daralan otomotiv pazarÄ±ndaki kayÄ±plarÄ±n ekimde de devam ettiÄŸi ve satÄ±ÅŸlarÄ±n geçen yÄ±la göre yüzde 72 düÅŸtüÄŸü belirtiliyor. Otomotiv sektörü temsilcileri, içine girdikleri durumdan çÄ±kmak için devletten ÖTV indirimi bekliyor.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Otomotiv Distribütörleri DerneÄŸi'ne (ODD) göre toplam satÄ±ÅŸlar yÄ±l sonunda ancak 600 bin adetler seviyesine ulaÅŸabilecek. Ancak bu öngörünün gerçekleÅŸmesi pek mümkün görünmüyor. PazarÄ±n 575 bin adetlere ulaÅŸmasÄ±nÄ±n bile bir önlem olmazsa mucize olacaÄŸÄ± dile getiriliyor.

Eylül ayÄ±nda yüzde 68 düÅŸen satÄ±ÅŸlar, firmalarÄ±n indirim ve faiz kampanyalarÄ±na raÄŸmen ekim ayÄ±nda daha da fazla daralmÄ±ÅŸ gibi görünüyor. Sektör yetkililerinin yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda pazarÄ±n ekim ayÄ± sonunda eylüle yakÄ±n bir seviyede gerçekleÅŸeceÄŸini bunun da bir önceki yÄ±la göre yüzde 72'nin üzerinde bir küçülme anlamÄ±na geldiÄŸini belirtiyorlar.

Ekim ayÄ±nda toplam otomobil ve hafif ticari araç satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n 25 bin adetler civarÄ±nda olmasÄ± beklenirken, geçen yÄ±l aynÄ± dönemde 92 bine yakÄ±n satÄ±ÅŸÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lÄ±yor. Ekim ayÄ±nda satÄ±ÅŸlarÄ±n 25 bin adet seviyesinde gerçekleÅŸmesi halinde 10 ayda yani ocak-ekim döneminde pazardaki toplam daralma geçen yÄ±la göre yüzde 35'i aÅŸacak. Bu da pazarÄ±n son iki ayda da benzer performans göstermesiyle daralmanÄ±n yüzde 40'larÄ± rahat aÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor. Geçen yÄ±l ocak-ekim döneminde Türkiye'de 720 bin otomobil ve hafif ticari araç satÄ±lÄ±rken, bu yÄ±l ekim ayÄ±ndaki 25 bin adetlik beklenti gerçekleÅŸirse, pazar 10 ay sonunda 460 bin adetlere gerilemiÅŸ olacak.

Geçen yÄ±l son 3 ayda 330 bin adede yakÄ±n otomobil ve hafif ticari aracÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Türkiye'de ÅŸartlar böyle devam ettiÄŸi takdirde pazarÄ±n 120-130 bin adetlere gerileceÄŸine kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor. Sektör yetkilileri devletin acil önlem almasÄ± gerektiÄŸini belirterek, ÖTV indiriminin tek çözüm olduÄŸunu, olmazsa son 2 ayda durumun çok daha kötü olacaÄŸÄ±ndan endiÅŸe ediliyor. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 08:49

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