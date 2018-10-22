TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi: Piyasa yavaÅŸladÄ±

TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± RÄ±fat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, 'Piyasada gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir yavaÅŸlama var, para dÃ¶nmÃ¼yor' dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) BaÅŸkanÄ± RÄ±fat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, döviz, faiz ve enflasyonun üçünün birden yükseldiÄŸini aktardÄ± ve “Piyasada gözle görülür bir yavaÅŸlama var, para dönmüyor" dedi. HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, piyasanÄ±n nabzÄ±nÄ± tutuklarÄ±nÄ± ve daha sonra bunlarÄ± cumhurbaÅŸkanÄ±na, hükümete ve bakanlara iletip acilen önlem almalarÄ±nÄ± talep ettiklerini aktardÄ±.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre RÄ±fat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, Çorum Ä°li Odalar ve Borsalar MüÅŸterek Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ± ve Ödül Töreni’nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada bir süredir ekonomide çalkantÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

TOBB BaÅŸkanÄ± HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, “Eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamÄ±z lazÄ±m. Kapanan her bir iÅŸletme, üretimi durduran her bir fabrika hepimizin, 80 milyonun kaybÄ± demektir. Bizler her gün faizlerle, kurlarla ve her gün karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan farklÄ± bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Bin bir türlü sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸarken devletimizden tek istediÄŸimiz var, yanÄ±mÄ±zda olduÄŸunuzu göstermesidir” ifadesini kullandÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 08:32

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