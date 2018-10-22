Antepâ€™te kara kÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na kriz engeli

Antep'te turÅŸu ve salÃ§a yapmanÄ±n pÃ¼f noktalarÄ±nÄ± sormak iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±k; 'SalÃ§a yapamadÄ±k, biber almadÄ±k, zeytini akrabam yolladÄ±' cevaplarÄ± aldÄ±k.

Deniz KAR

Umut YEÄžÄ°N

"TurÅŸu nasÄ±l kurulur", "Salça yapmanÄ±n püf noktalarÄ± nedir" sorularÄ±yla yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Antep sokaklarÄ±nda, "Salça yapamadÄ±k", "TurÅŸuluk biberi almadÄ±k", "Zeytini akrabam yolladÄ±" gibi cevaplar aldÄ±k.

Antep’in Vatan Mahallesi’nde yaÅŸayan yurttaÅŸlar ile temel tüketim maddelerine gelen zamlarÄ± ve kÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Ä°lk olarak zeytin ayÄ±klayan RahÅŸan Abla’nÄ±n yanÄ±na gidiyoruz. RahÅŸan Abla bu yÄ±l biber fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan dolayÄ± salça yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ayÄ±kladÄ±ÄŸÄ± zeytini de bir tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±n gönderdiÄŸini söylüyor. RahÅŸan Abla’nÄ±n eÅŸi bir halÄ± fabrikasÄ±nda iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor. 4 çocuÄŸu var ve asgari ücret alan eÅŸinin maaÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gelirleri yok. Bu maaÅŸ ile geçinemediklerini söylüyor RahÅŸan Abla ve “Mesela geçen sene kÄ±ÅŸlÄ±k erzak hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z daha fazlaydÄ±. Bu sene daha az oldu. Daha az tüketeceÄŸiz. Evimiz sobalÄ±. Henüz kömür bile alamadÄ±k” diyor.

‘EÅžÄ°M Ä°KÄ° AYDIR MAAÅžINI ALAMIYOR’

Sokakta yürümeye devam ediyoruz. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Songül Abla da yine köyden gelen zeytinlerin çekirdeÄŸini ayÄ±klÄ±yor. “KÄ±ÅŸa hazÄ±rlÄ±k yapabildiniz mi?” sorumuza “Bu sene salça yapamadÄ±m. Biber çok pahalÄ±. EÅŸimin iÅŸleri de kötü. EÅŸim fabrikada çalÄ±ÅŸÄ±yor. ParasÄ±nÄ± vermiyorlar. Ä°ki aydÄ±r maaÅŸ alamÄ±yor. Uzun süredir çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir iplik fabrikasÄ± aslÄ±nda ama ilk olarak yedi ay önce ücretsiz izne çÄ±kardÄ±lar. Åžimdi de iki aydÄ±r ‘para yok’ deyip maaÅŸlarÄ± ödemiyorlar” diye cevap veriyor. Songül Abla’nÄ±n iki çocuÄŸu var, geçinmekte zorlandÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor. Birkaç aydÄ±r daha kötü durumda olduklarÄ±na dikkat çekiyor ve “Dolar yükseldi yükseleli bu haldeyiz. Ä°ÅŸ güç açÄ±lsÄ±n ki biz de iyi olalÄ±m, yoksa borç ödeyemiyoruz” diyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘FÄ°YATLARIN DÜÅžMESÄ°NÄ° BEKLÄ°YORUZ!’

BaÅŸka bir sokakta bir grup kadÄ±nÄ±n turÅŸu kurduklarÄ±nÄ± görüyoruz. TurÅŸu, Antep sofralarÄ±nda sÄ±k rastlanan yeÅŸil biber turÅŸusu. KadÄ±nlar bir yandan biberleri ve arasÄ±na attÄ±klarÄ± sarÄ±msaklarÄ± doÄŸrayÄ±p bidona doldururken diÄŸer yandan da zamlara iliÅŸkin konuÅŸuyorlar. Ä°simlerinin yazÄ±lmasÄ±nÄ± istemeyen kadÄ±nlar, geçen yÄ±l ile bu yÄ±l arasÄ±nda sebze ve tüm gÄ±da maddeleri fiyatlarÄ±nda uçurum olduÄŸu, fiyatlarÄ±n neredeyse iki katÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± konusunda hemfikir. KadÄ±nlardan biri, eÅŸinin iÅŸçi olduÄŸuna ve ailede tek gelirin bu asgari ücret olduÄŸuna dikkat çekerek, “Bu sene hâlâ kömür alamadÄ±k. FiyatlarÄ±n düÅŸmesini bekliyoruz ama salçalÄ±k düÅŸmediÄŸine göre kömür hiç düÅŸmez. YumurtanÄ±n kolisi 17 lira olmuÅŸ. Fakir fukara ne yapsÄ±n? AlamÄ±yor iÅŸte. Markete bir girip çÄ±kÄ±yorsun en az 100 lira tutuyor. BakÄ±yorsun poÅŸete aldÄ±ÄŸÄ±n bir ÅŸey de yok. Unun çuvalÄ± 70 lira olmuÅŸ. AlÄ±p ekmek yapmak zorundayÄ±z” diye yakÄ±nÄ±yor.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘KRÄ°Z YOKSA Ä°ÅžÇÄ°LER NEDEN ÇIKARILIYOR?’

‘’Ülkede kriz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Sizce kriz var mÄ±?” diye sorduÄŸumuzda, kadÄ±nlarÄ±n üçü birden “olmaz olur mu?” diye cevap veriyorlar ve anlatmaya devam ediyorlar. KadÄ±nlardan biri, “Kriz yoksa bu kadar iÅŸçi neden iÅŸten çÄ±karÄ±lÄ±yor?” diyor. DiÄŸerleri ise un ve kömür fiyatlarÄ±nÄ±n geçen seneye oranla iki katÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor ve “kriz var” diyorlar. YanlarÄ±ndan ayrÄ±lmadan önce “son olarak söylemek istediÄŸiniz, talep ettiÄŸiniz bir ÅŸey var mÄ±?” sorumuza ise “söylersek deÄŸiÅŸecek mi?” diye karÅŸÄ±lÄ±k verseler de zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ± taleplerinin olduÄŸunu dile getiriyorlar.

‘OLAN FAKÄ°RE OLUYOR!’

Bir baÅŸka sokaÄŸa döner dönmez, biraz ileride 8-10 kiÅŸilik bir grup görüyoruz. Ellerindeki al biberleri tohumlarÄ±ndan ayÄ±klÄ±yorlar. Müsaade isteyip yanlarÄ±na oturuyoruz. Kolay gelsin salça mÄ± yapÄ±yorsunuz demeye fÄ±rsat vermeden, hep bir aÄŸÄ±zdan uÄŸultu yükseliyor, “AcÄ± biber bir buçuk lira, tatlÄ± biber iki buçuk lira oldu, tek bibere mi, her ÅŸeye zam geldi” diyorlar. Aslen VanlÄ± olup, 25 yÄ±ldÄ±r Antep’te yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸimiz Fatma Abla, “Bu sene her ÅŸeyde artÄ±ÅŸ var, bir yumurta 60 kuruÅŸ olmuÅŸ, zenginlere bir ÅŸey olmuyor olan fakire oluyor” diye sitem ediyor. EÅŸinin ne iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruyoruz. Elindeki tokmakla biberi döverken “EÅŸim fabrikada çalÄ±ÅŸÄ±yordu, ÅŸu anda boÅŸ geziyor, tatile çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ” diyor, gülerek. EÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerinin kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1 aydÄ±r iÅŸsiz olduÄŸunu söyleyen Fatma Abla “Bazen sÄ±vaya gidiyor, bazen canÄ± sÄ±kÄ±lÄ±yor kahveye gidiyor” diyor. “Kriz yoksa bu iÅŸçiler niye boÅŸta?” diye de ekliyor.

‘KÖMÜRE YAZILMAYA GÄ°TTÄ°M, ANA BABA GÜNÜYDÜ’

BaÅŸka bir kadÄ±n ‘KÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± salça, turÅŸu olsa keÅŸke, kömür fiyatlarÄ± almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, ayaklarÄ±mÄ±zÄ± yakÄ±p Ä±sÄ±nacaÄŸÄ±z. Bu sene hiçbir ÅŸey alamayacaÄŸÄ±z, devlet hastanesinde bir bardak çay olmuÅŸ 2 lira, çayÄ±n kilosu 80 lira” diye söze karÄ±ÅŸÄ±yor. KadÄ±nlar geçen yÄ±llarda kömür yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÄ±l onun da kesildiÄŸini belirtiyorlar. Bir baÅŸka kadÄ±n ise, “Devlete para veriyoruz, beÅŸ kuruÅŸ geri alamÄ±yoruz, vergiymiÅŸ, ÅŸuymuÅŸ, buymuÅŸ” dedikten sonra “Bizim malÄ±mÄ±z, arabamÄ±z var, köyde arazimiz var ondan vermiyorlar” diye ekliyor. Bu sözleri duyan Fatma Abla ise “Hadi sizin malÄ±nÄ±z var, bizim de öyle olsaydÄ± da vermeselerdi. Ben onlara verseydim. Geçen gün kömüre yazÄ±lmaya gittim, ana baba günüydü yazÄ±lamadan geri döndüm” diyor.

‘GÄ°DÄ°P KOMÄ°SYONCUDAN FÄ°YATLARI ÖÄžRENSÄ°NLER’

BaÅŸka bir sokakta ilerliyoruz. Mahallenin marketlerinden birinin önünde bir yurttaÅŸ domates alÄ±yor. “Salça mÄ± yapacaksÄ±nÄ±z?” sorumuza, “Domates 5 buçuk lira olmuÅŸ. Çok pahalÄ±” diye cevap veriyor. Market sahibi Arif de muhabbete dahil oluyor ve geçtiÄŸimiz günlerde Åžahinbey Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet TahmazoÄŸlu’nun pazarcÄ± esnafÄ±nÄ±n fiyatÄ±na tepki göstermesini hatÄ±rlatÄ±yor. FiyatlarÄ±n yükselmesinde suçlunun küçük esnafmÄ±ÅŸ gibi gösterilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip “Ben üretici deÄŸilim ki. AsÄ±l gidip komisyoncudan fiyatlarÄ± öÄŸrensinler. Komisyoncular fiyatÄ± düÅŸük gösterip bize pahalÄ± satÄ±yor. Ama hesap sormaya geldiklerinde de bizden hesap soruyorlar. Gidip önce büyük esnaftan sorsunlar bakalÄ±m. A101’i, BÄ°M’i, buralarÄ± gerçekten denetliyorlar mÄ±?” diyor.

GirdiÄŸimiz baÅŸka bir manav, yaÅŸanan sürecin kendisini de etkilediÄŸini, iÅŸlerde düÅŸüÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. “Benim ürünlerden kazandÄ±ÄŸÄ±m, zamlardan önce 25-30 kuruÅŸtu, hâlâ 25-30 kuruÅŸ” diyor ve ekliyor: ‘’Ben zamlÄ± alÄ±nca ister istemez zamlÄ± veriyorum. 4.20 TL’ye domates almÄ±ÅŸÄ±m, 4 buçuk liraya veriyorum” TahmazoÄŸlu’nun pazarcÄ± esnafÄ±na verdiÄŸi tepkiyi soruyoruz ve “AdamÄ±n faturasÄ±nÄ± bulmuÅŸlar, 70 kuruÅŸa domates aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±yor. ToptancÄ±lar faturada fiyatÄ± düÅŸük gösteriyorlar ki vergiyi az versinler, yoksa nerede görülmüÅŸ 70 kuruÅŸa domates satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±. Bir tane gösterin bana. O pazarcÄ± da kendini anlatamamÄ±ÅŸ sorun ondan çÄ±kmÄ±ÅŸ” cevabÄ±nÄ± alÄ±yoruz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 09:02

www.evrensel.net