Alayumat ve Akman'Ä±n davasÄ±nda Genelkurmayâ€™dan bir yÄ±ldÄ±r yanÄ±t yok

Gazeteciler ErdoÄŸan Alayumat ve Nuri Akmanâ€™Ä±n davasÄ±nda Genelkurmay, fotoÄŸraflanan yerlerin sakÄ±ncalÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna 1 yÄ±ldÄ±r yanÄ±t vermiyor.

SÄ±nÄ±r hattÄ±nda çektikleri fotoÄŸraflar nedeniyle “Askeri casusluk” ve “Örgüt üyeliÄŸi” ile suçlanan gazeteciler ErdoÄŸan Alayumat ve Nuri Akman’Ä±n yargÄ±lamasÄ±nda mahkemenin fotoÄŸraflanan yerlerin devletin güvenliÄŸi noktasÄ±nda “sakÄ±ncalÄ±” olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’ndan bir yÄ±ldÄ±r yanÄ±t gelmedi.

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda haber takibi yaparken çektikleri fotoÄŸraflar nedeniyle KHK ile kapatÄ±lan dihaber muhabirleri ErdoÄŸan Alayumat ve Nuri Akman hakkÄ±nda “Devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacÄ±yla temin etme” ve “Örgüte üye olma” iddialarÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n son duruÅŸmasÄ± 19 Ekim’de görüldü. Gazetecilerden Alayumat’Ä±n bir süre tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Hatay 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruÅŸmasÄ±, yine karara baÄŸlanmadan ertelendi.

Nedeni ise, gazetecilerin yargÄ±lanmasÄ±na konu olan çektikleri 30 kare fotoÄŸraf konusunda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’ndan beklenen yanÄ±tÄ±n gelmemiÅŸ olmasÄ±.

MÄ°T binasÄ±na ait olduÄŸu iddia edilen fotoÄŸraflarÄ±n, “devletin güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan tehlikeli ve sakÄ±ncalÄ± bölgeler olup olmadÄ±ÄŸÄ±” hususunda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na yazÄ± gönderen mahkemeye bir yÄ±ldÄ±r yanÄ±t verilmiÅŸ deÄŸil.

DavanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenen Mezopotamya AjansÄ± (MA) muhabiri Ahmet Kanbal, savcÄ±lÄ±kça MÄ°T yerleÅŸkesi olduÄŸu iddia edilen yerin Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

Gazeteci Kanbal, alÄ±nan ifadesinde “BuranÄ±n MÄ°T tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyordu. Ancak burasÄ± geçmiÅŸte defalarca fotoÄŸraflandÄ±. Yine askeri yasak bölgelere fotoÄŸraf çekiminin yasak olduÄŸu belirtilen uyarÄ±cÄ± levhalar konulur. Söz konusu bölgede ise, herhangi bir uyarÄ±cÄ± levha yoktur. Kamuoyunu bilgilendirme mahiyetinde çekilen fotoÄŸraflar casusluk faaliyeti olamaz” demiÅŸti.

YargÄ±lanan gazeteciler de yine yaptÄ±klarÄ± savunmalarÄ±nda, davaya konu olan fotoÄŸraflarÄ± kalem aldÄ±klarÄ± haberleri görsel olarak desteklenmek amacÄ±yla çektiklerini ifade etmiÅŸti.

AV. BEK: GAZETECÄ°LÄ°K YARGILANIYOR

Gazeteci ErdoÄŸan Alayumat’Ä±n avukatÄ± Tugay Bek, açÄ±lan davanÄ±n aslÄ±nda gazeteciliÄŸin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir dava dosyasÄ± olduÄŸunu ifade etti. Bek, “Haberlerin muhalif bir perspektifle ele alÄ±nmasÄ± cezalandÄ±rÄ±lmak isteniyor. Afrin operasyonu öncesi açÄ±lan konjonktürel bir dava olduÄŸu düÅŸüncesindeyim” dedi. SÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki gazetecilik faaliyetlerine de deÄŸinen Bek, “Bölge uzun zamandÄ±r ulusal ve uluslararasÄ± basÄ±nÄ±n ilgi merkezi. Gazetecilerin burada haber kovalamasÄ± gayet olaÄŸan bir durum. Burada muhalif basÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmak, sindirilmek isteniyor. Medya organlarÄ±na el koyma ve kapatma gibi gazetecilerin tutuklanmasÄ± da basÄ±n üzerindeki baskÄ±nÄ±n bir çeÅŸididir” diye konuÅŸtu.

‘BEKLENEN BELGE, LEHÄ°MÄ°ZDE GELECEKTÄ°R’

Av. Bek, mahkemenin talebine Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nca bir yÄ±ldÄ±r yanÄ±t verilmemesine iliÅŸkin ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Genelkurmay, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n iddiasÄ±na teyit edecek veri bulamadÄ±ÄŸÄ±ndan yanÄ±t vermiyor. Yine de gazetecilerin aleyhine bir yanÄ±t gelmeyeceÄŸi düÅŸüncesindeyim. Beklenen belge, lehimizde gelecektir. Çünkü fotoÄŸrafÄ± çekilen yerler askeri yasak veya sÄ±r niteliÄŸindeki alanlar deÄŸil. Gazetecilerin beraat edeceÄŸini umut ediyoruz.” (Adana/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 17:34

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