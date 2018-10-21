Ä°zmir Gazeteciler Cemiyeti'nden 'yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gazetecilik deÄŸil, maskaralÄ±kâ€™ diyen TarÄ±m ve Orman BakanÄ±'na yanÄ±t: Soru sormak gazetecinin gÃ¶revidir

Ä°zmir Gazeteciler Cemiyeti (Ä°GC), Fox TV muhabirinin TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli’nin ihalesiz et alÄ±mÄ± konusundaki iddialarla ilgili sorusuna ‘maskaralÄ±k’ demesine tepki gösterdi.

Ä°GC yönetim kurulu imzasÄ±yla yapÄ±lan açÄ±klamada Bakan Pakdemirli ile ilgili, “Fox Tv muhabirine kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeleri gazetecilik mesleÄŸine yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir hakaret olarak görüyor ve kÄ±nÄ±yoruz” denildi.

HABER ALMA HAKKINA ENGELLEME

AçÄ±klama ÅŸöyle devam etti: “Pakdemirli’nin kendisine yöneltilen soruya ‘Ä±vÄ±r zÄ±vÄ±r iÅŸlerle uÄŸraÅŸmayÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gazetecilik deÄŸil, maskaralÄ±k’ ÅŸeklinde yanÄ±t vermesi, gazetecilik mesleÄŸine yapÄ±lan bir hakaretin ötesinde halkÄ±n haber alma özgürlüÄŸüne yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir engellemedir. DoÄŸru bilgiye ulaÅŸmak, halka doÄŸru ve tarafsÄ±z haber ulaÅŸtÄ±rmak gazetecinin görevi ve sorumluluÄŸudur. Gazetecinin bu asli görevini yerine getirirken ilgili yetkililere soru yöneltmek yaÅŸamsal haklar arasÄ±nda yer alÄ±r. Gazeteci kamu yaÅŸamÄ±nÄ± belirleyen, halkÄ± ilgilendiren tüm olaylarÄ± izleme, araÅŸtÄ±rma, soru sorma hakkÄ±na sahiptir. Gazeteciler, her kosulda mesleklerini yapma mücadelesini sürdürecektir.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Gazeteciye â€˜maskaraâ€™ diyen bakan tepki topladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 17:28

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