IKBYâ€™de KDP birinci parti oldu

Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'nde milletvekili seÃ§iminin nihai sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Mesut Barzani liderliÄŸindeki KDP birinci parti oldu.

IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 30 Eylül’de yapÄ±lan milletvekili seçiminin nihai sonuçlarÄ±na göre, Mesut Barzani liderliÄŸindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci parti oldu.

IKBY BaÄŸÄ±msÄ±z Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, nihai sonuçlara göre, KDP 45 sandalye kazanarak seçimin galibi oldu.

Eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) 21 sandalye kazanarak ikinci parti oldu. Muhalefetin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi Goran (DeÄŸiÅŸim) Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sÄ±radan üçüncü sÄ±raya geriledi.

KYB: DÄ°YALOÄžA AÇIÄžIZ

Kürdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) Kürdistan Bölgesi’ndeki gerçekleÅŸtirilen genel seçim sonuçlarÄ±nÄ± kabul ettiklerini duyurdu.

KYB Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, seçim sonuçlarÄ±nÄ± kabul ettiklerini belirterek, “Yeni hükümet kabinesinin kurulmasÄ± için kapÄ±mÄ±z diyaloÄŸa açÄ±ktÄ±r” dedi.

MECLÄ°STE BAÅžKA KÄ°MLER VAR?

IKBY’de seçime ilk kez giren Yeni Nesil Hareketi 8 milletvekili çÄ±kardÄ±. Ä°slami Toplum Partisi (Komel) 2013 seçimine göre oylarÄ±nÄ± artÄ±rarak 7 sandalye kazandÄ±.

Kürdistan Ä°slami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile Kürdistan Ä°slami Hareketi Partisinin (Bizutnava) kurduÄŸu “Ä°slaha DoÄŸru” ittifakÄ± son seçimlerde aldÄ±ÄŸÄ± oylarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± kaybederek 5 milletvekili çÄ±kardÄ±.

IKBY seçim komisyonu 9 üyeden oluÅŸuyor ve seçim sonuçlarÄ±nÄ±n onaylanmasÄ± için 5 üyenin onayÄ±na ihtiyaç duyuluyor. 30 Eylül’deki seçimin nihai sonuçlarÄ±nÄ± komisyondaki 5 üye onayladÄ±, 4’ü red oyu verdi.

YaklaÅŸÄ±k 5 milyon nüfuslu IKBY’de 3 milyonu aÅŸkÄ±n kayÄ±tlÄ± seçmen 30 Eylül’de genel seçim için sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmiÅŸ, 29 parti ve koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Seçime katÄ±lÄ±m oranÄ± yüzde 57 olarak açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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