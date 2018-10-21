Hastanede staj yapan Ã¶ÄŸrencilerin yemeÄŸi kesildi

BartÄ±n Devlet Hastanesi'nde staj yapan Ã¶ÄŸrencilere SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n ve BartÄ±n DefterdarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatlarÄ±yla Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verilmediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

EÄŸitim Sen BartÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Sedat Bora, ekonomik krizin saÄŸlÄ±k alanÄ±na etkilerinin staj yapan öÄŸrencilerin yemeÄŸinin kesilmesine kadar dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SaÄŸlÄ±k emekçilerine ödenmeyen döner sermaye katkÄ± paylarÄ± ve bazÄ± hastanelerde ‘acil olmayan ameliyatlarÄ± yapmayÄ±n’ yazÄ±larÄ±yla saÄŸlÄ±k alanÄ±ndaki krizin gözler önüne serildiÄŸini belirten Bora, 15 Ekim’den itibaren de BartÄ±n Devlet Hastanesi’nde saÄŸlÄ±k meslek lisesi, stajer öÄŸrencilerine SaÄŸlÄ±k Müdürünün ve BartÄ±n DefterdarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatlarÄ± ile öÄŸle yemeÄŸi verilmediÄŸini söyledi.

‘KRÄ°Z YOK DÄ°YENELERE DUYURULUR’

SaÄŸlÄ±k hizmetinin sürekli verilen bir hizmet olduÄŸu için öÄŸlen arasÄ± tatilinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, stajÄ±nÄ± yapan öÄŸrencilerin de öÄŸlen arasÄ± yemek derdine düÅŸürülmesinin manidar olduÄŸunu belirten Bora “AyrÄ±ca staj yapan öÄŸrenciler hastanenin döner sermaye girdilerine katkÄ± sunmakta olup, hastane personeli döner sermayeden pay almakta ve hastanenin ihtiyaçlarÄ± da döner sermaye girdilerinden karÅŸÄ±lanmaktadÄ±r” dedi.

Hastanede personele daÄŸÄ±tÄ±lan yemeÄŸin bir kÄ±smÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ve atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde günlük staj yapan yaklaÅŸÄ±k 50 öÄŸrenciye yemek verilmediÄŸine dikkat çeken Bora “Yani kriz en sonunda öÄŸrencileri de vurdu. Kriz yok diyenlere duyurulur. AyrÄ±ca BartÄ±n Devlet Hastanesinin ek binasÄ± KadÄ±n ve Çocuk bölümünde stajer öÄŸrencilere yemek verilirken ana bina da neden verilmemektedir. Anlamak mümkün deÄŸil. SaÄŸlÄ±k meslek lisesi öÄŸrencileri staj yaptÄ±klarÄ± hastanelerde yÄ±llardÄ±r öÄŸle yemeklerini yiyorlardÄ±. Bügün ne oldu da yemek verme iÅŸlemi kesildi” dedi.

SaÄŸlÄ±k müdürü, defterdarlÄ±k yetkilileri ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerini uyardÄ±klarÄ±nÄ± belirten Bora “Kriz bahane edilerek BartÄ±n Devlet Hastanesinde stajer öÄŸrencilere yemek verilmemesini derhal gözden geçirin. ÖÄŸrencilere yemek verilmesini talep ediyor ve öÄŸrencilerimize sahip çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtiyoruz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Hakimler isyanda: 'Konkordato komiserliÄŸi talebinde bulunmayÄ±n'

Pazar alÄ±ÅŸveriÅŸine Ã§Ä±kan kadÄ±nlar dertli

Merkez BankasÄ±'nÄ±n enflasyon beklentisi yÃ¼zde 24.22'ye yÃ¼kseldi

www.evrensel.net