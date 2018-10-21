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FotoÄŸraf: MA
Gazeteci Sezgin Kartal tutuklandÄ±â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹
21 Ekim 2018 16:53
"Askerlik Kanunuâ€™na muhalefetten" hakkÄ±nda 3 ay kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± kararÄ± olan Gazeteci Sezgin Kartal tutuklandÄ±.
HakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ 3 ay hapis cezasÄ± olan gazeteci Sezgin Kartal, dün gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bir gün gözaltÄ±nda kaldÄ±ktan sonra mahkemeye çÄ±karÄ±lan Kartal tutuklandÄ±.
Ä°stanbul’da dün YenikapÄ± Metrosu’nda Genel Bilgi TaramasÄ± (GBT) sorgulamasÄ± sÄ±rasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±narak Aksaray Polis Merkezi’ne götürülen gazeteci Sezgin Kartal, bu sabah ÇaÄŸlayan Adliyesi’ne sevk edildi.
“Askerlik Kanunu’na muhalefetten” hakkÄ±nda 3 ay kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan Kartal, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Kartal’Ä± tutuklayarak, Silivri AçÄ±k Cezaevi’ne gönderdi. (MA)
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