Devlet 2019â€™da 28.4 milyar â€˜harÃ§â€™ toplayacak

Yeni yÄ±lda tahsil edilmesi beklenen yaklaÅŸÄ±k 28.4 milyar liralÄ±k harcÄ±n, yÃ¼zde 57.9â€™unu gayrimenkul alÄ±p satanlar Ã¶deyecek.

Devlet, yeni yÄ±lda vatandaÅŸtan 28 milyar 380 milyon 473 bin lira harç toplamayÄ± hedefledi. 2019 yÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlenen bilgilere göre, yeni yÄ±lda tahsil edilmesi beklenen yaklaÅŸÄ±k 28.4 milyar liralÄ±k harcÄ±n, yüzde 57.9’unu gayrimenkul alÄ±p satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yÄ±lda 16 milyar 433 milyon 598 bin liralÄ±k tapu harcÄ± yatÄ±rÄ±lacak.

PASAPORT VE KONSOLOS HARCI: 1 MÄ°LYAR 657 MÄ°LYON

Gelecek yÄ±l pasaport ve konsolosluk harçlarÄ±ndan 1 milyar 657 milyon 97 bin gelir elde edilecek, trafik harçlarÄ±ndan da bütçeye 690 milyon 940 bin lira aktarÄ±lacak. Gelecek yÄ±l 977 milyon 856 bin lira noter harcÄ±, 31 milyon 214 bin lira gemi ve liman harcÄ±, 58 milyon 908 bin lira özel güvenlik harcÄ±, 18 milyon 569 bin lira da Türk uluslararasÄ± gemi sicil kayÄ±t harcÄ± ve yÄ±llÄ±k tonaj harcÄ± tahsilatÄ± planlandÄ±.

2019’da yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kanlardan 142 milyon 717 bin lira toplanacak. AvcÄ±lÄ±k belgesi alanlar da 47 milyon 539 bin lira harç ödeyecek.

Devlet, ticaret sicil harçlarÄ±ndan 372 milyon 930 bin, esnaf sicil harçlarÄ±ndan 49 milyon 655 bin, diÄŸer yargÄ± harçlarÄ±ndan da 4 milyar 716 milyon 181 bin olmak üzere, yargÄ± harçlarÄ±ndan toplam 5 milyar 138 milyon 766 bin lira tahsilat yapacak. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 16:50

www.evrensel.net