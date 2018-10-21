EÄŸitim Sen: Krizin bedelini sebep olanlar Ã¶desin

EÄŸitim Sen Edremit TemsilciliÄŸi 'Krizin bedelini sebep olanlar Ã¶desin' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

EÄŸitim Sen Edremit TemsilciliÄŸi, “Krizin sorumlusu emekçiler deÄŸil, sebep olanlar ödesin” sloganÄ±yla 15 Ekim’den itibaren bir imza kampanya baÅŸlattÄ±. Ä°ÅŸyerlerinde baÅŸlayan imza kampanyasÄ±nda “Zamlar geri alÄ±nsÄ±n, kayÄ±plarÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lansÄ±n, asgari ücretten vergi alÄ±nmasÄ±n, iÅŸten atmalar yasaklansÄ±n, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini çaldÄ±rmayacaÄŸÄ±z; eÄŸitimden ve saÄŸlÄ±ktan tasarruf yapÄ±lamaz, zorunlu BES’e hayÄ±r, bütün kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na 3600 ek gösterge verilsin, artan oranlÄ± vergi dilimine son verilsin” talepleri öne çÄ±ktÄ±.

23 Ekim’e kadar iÅŸyerlerinde devam edecek olan imza kampanyasÄ±, 24 Ekim’de Edremit Cumhuriyet MeydanÄ±’nda yapÄ±lacak basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla sona erecek. Toplanan imzalar TBMM’ye gönderilecek.

EÄŸitim Sen Edremit Temsilcisi Ali Tükengün, “Bu kararÄ±nÄ± üye toplantÄ±mÄ±zda aldÄ±k. Bir yandan mesleki sorunlarÄ±mÄ±z, diÄŸer yandan gün geçtikçe artan zamlar. Bu duruma kayÄ±tsÄ±z kalamazdÄ±k. Genel merkezimizden gelen afiÅŸ ve broÅŸürleri iÅŸyerlerimize götürdüÄŸümüzde de emekçilerin ne kadar rahatsÄ±z olduÄŸunu görüp, sessiz kalmamak gerektiÄŸine karar vererek kendi çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± baÅŸlatmaya karar verdik. Ä°ÅŸyerlerine imza kampanyamÄ±zÄ± götürdüÄŸümüzde çok açÄ±klama yapmamÄ±za gerek kalmadÄ±. Emekçiler pazar fiyatlarÄ±ndan, elektriÄŸe, doÄŸal gaza ve Edremit özelinde jeotermale yapÄ±lan zamlardan öylesine dertlilerdi ki ‘Bunlara yapÄ±lan zam niye maaÅŸlara da yapÄ±lmÄ±yor’ diyerek imza kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±lar. Biz de sendika farkÄ± gözetmeden ortak hareket ederek birlikte karÅŸÄ± çÄ±karsak kazanÄ±m elde edebileceÄŸimizi söylüyoruz. 24 Ekim’de Edremit Cumhuriyet MeydanÄ±’nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z basÄ±n açÄ±klamasÄ±na bütün üyelerimizi ve Edremit halkÄ±nÄ± davet ediyoruz” ifadelerini kullandÄ±. (BalÄ±kesir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 16:32

www.evrensel.net