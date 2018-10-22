Formasyon öğrencilerinin staj koşullarının değişmesine tepki

Damla YELTEKİN

Çanakkale

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üniversitelerin verdiği pedagojik formasyon hakkı için yeni bir yazı yayımladı. Resmi yazıya göre pedagojik formasyon öğretmenlik uygulaması alan bazı öğrenciler artık bulundukları şehirde kendi branş öğretmenleri yoksa staj için başka şehirlere yönlendirecek. Türkiye genelinde uygulamaya sokulan karara formasyon eğitimi alan öğrenciler tepkili.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde pedagojik formasyon öğretmenlik uygulaması alan bazı öğrenciler, bulundukları şehirde staj yapamayacaklarını öğrendiler. MEB’in yayımladığı yazıya göre öğrenciler sadece kendi alanlarında branş öğretmeni yanında staj yapabilecek. Atandıkları zaman girebilecekleri ders ya da benzer derslere girerek staj yapan öğrenciler, artık sadece kendi branşlarında ve kendi branş öğretmenleriyle staj yapabilecek. Bulunan şehirde o branş öğretmeni yoksa yakın bir şehre yönlendirilecek. Formasyon eğitimi alan öğrenciler dönem ortasında alınan karara tepkili.

Uygulamanın daha azınlıkta olan, seramik, grafik, adalet, sanat tarihi gibi lisans programlarında eğitim gördükten sonra formasyon eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarını ilgilendiriyor. Eğer yaşadıkları illerde bu branş öğretmenleri yoksa, öğrenciler yakındaki bir şehre gitmek zorunda kalacaklar. Branş derslerinin bazılarına kadro açılmadığı için, başka branş hocaları o derslere girerek telâfi ediyor. Bu uygulamaya göre eğer sanat tarihi dersine, tarih branşından bir öğretmen girerek ders veriyorsa, sanat tarihi formasyon eğitimi alan öğrenci orada staj yapamayacak. En yakın ilçe veya il de bulunan sanat tarihi branş öğretmeninin yanında staj yapabilecek.

‘BAŞKA ŞEHİRDEKİ MASRAFLARIMIZI KİM KARŞILAYACAK?’

Haberi öğrenen öğrenciler duruma tepkili. Sanat Tarihi mezunu olan bir öğrenci formasyon almaya hak kazandıklarını ve öğretmenlik uygulamasına başladıktan haftalar sonra yayımlanan yönergenin gülünç olduğunu söyledi. “Biz formasyon almaya hak kazandık. Staj yapmaya başladık. Sanat tarihi dersine başka bir branşın öğretmeni giriyor. Sanat tarihi branş öğretmeni şehirde yok çünkü. Zaten Türkiye genelinde bu böyle. Kadro açmıyorlar. Koskoca Güzel sanatlar lisesinde sanat tarihi öğretmeni yok. Daha az ders saati olan öğretmenlerin, kadrosu açılmayan derslere girmesini bekliyorlar. Bu şehirde kalmak için yurt ve ev ayarladık. Ailelerimiz para harcadı. Şimdi de bizim başka bir ile ders almak için gitmemizi bekliyorlar. Kayıt yaptırırken böyle bir kural yoktu. Şimdi de olmasın “ diye konuşan öğrenci, başka şehirde staj yapmak zorunda kalırlarsa bu masrafı kimin karşılayacağını sordu.

Seramik bölümü öğrencisi ise, “Bir lisede staj yapıyordum. Benzer bir alanda. Şimdi bir hafta önce yayımlanan yönergeye göre sadece seramik branş hocasının yanında yapabilirim. Bana halk eğitim merkezinde staj yapmayı önerdiler. Ama ben okulumdan memnundum” diye tepki gösterdi.

Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’na imza göndererek kazanılmış haklarının peşinde olacaklarını dile getirdiler.

Dekanlığın durumdan mağdur olan öğrencilerin dilekçelerini toplayıp bir üst makama göndereceği bildirildi.