Markette genÃ§ bir kadÄ±nÄ± darbeden saldÄ±rgan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Markette alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan genÃ§ kadÄ±n, saldÄ±rganÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Ä°stanbul Sancaktepe'de bir markette alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan genç bir kadÄ±n tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan darbedildi.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre markette yaÅŸanan ÅŸiddet vakasÄ± iki hafta önce Sancaktepe’de bir markette meydana geldi. 17 yaÅŸÄ±ndaki D.A., alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak için girdiÄŸi markette tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± RÄ±dvan T. tarafÄ±ndan yumruklu saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

SaldÄ±rgan daha sonra marketin içinde bir süre daha durduktan sonra marketten ayrÄ±ldÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine polis ekipleri görüntüleri inceledi. Daha sonra gözaltÄ±na alÄ±nan RÄ±dvan T emniyetteki ifadesinin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. RÄ±dvan T'nin 3 uyuÅŸturucu kullanma, 1 yaralama, 1 de hÄ±rsÄ±zlÄ±ktan poliste kaydÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

“Ben kurstan dönüyordum. Daha sonra market alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmak için girdim. AlacaklarÄ±mÄ± aldÄ±m tam kasaya yöneliyordum. Birden o ÅŸahÄ±sla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m ve arada hiç temas ve konuÅŸma olmadan kafamÄ±n sol tarafÄ±na bir yumruk ve dirsek, saÄŸ omzuma ve boynuma da bir yumruk attÄ±." sözleriyle aktaran D.A. "Elini kolunu sallayarak çÄ±ktÄ±. Hiç kimse hiçbir ÅŸey yapmadÄ±. Åžimdi psikolojim bozuldu ve o ÅŸahÄ±s yüzünden sokakta gezemiyorum onunla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±m korkusuyla. Ama o ÅŸimdi elini kolunu sallayarak çok rahat bir ÅŸekilde dolaÅŸÄ±yor." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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