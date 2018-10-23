Adana'da intihar giriÅŸiminde bulunan anne 'HayatÄ±mda hiÃ§ mutlu bir gÃ¼n yaÅŸamadÄ±m. Geride kalan Ã§ocuklarÄ±m rezil olmasÄ±n diye onlarÄ± da Ã¶ldÃ¼rdÃ¼m' dedi.

Adana'nÄ±n YüreÄŸir ilçesinde 3 çocuÄŸunu öldürüp intihar giriÅŸiminde bulunan anne, polise verdiÄŸi ilk ifadesinde, "HayatÄ±mda hiç mutlu bir gün yaÅŸamadÄ±m. Tüm yaÅŸantÄ±m, zorluk ve rezillik içinde geçti. Ä°ntihar etmeyi uzun zamandÄ±r düÅŸünüyordum; fakat geri kalan çocuklarÄ±m rezil olmasÄ±n diye onlarÄ± da öldürdüm" dedi.

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre olay, 21 Ekim Pazar günü, YüreÄŸir'de meydana geldi. S.C., evinde çocuklarÄ± 8 yaÅŸÄ±ndaki Sema Nur, 3 yaÅŸÄ±ndaki Mahmut ve 11 yaÅŸÄ±ndaki Emin'i öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar giriÅŸiminde bulundu.

Gürültü üzerine eve gelen komÅŸular, tüm kapÄ±larÄ±n kilitli olduÄŸunu fark etti ve S.C.'nin eÅŸi C.C.'ye haber verdi. Bir düÄŸüne katÄ±lmak üzere Gaziantep'e giden C.C., yoldan dönüp evine geldi ve 3 çocuÄŸunun cansÄ±z bedenleri ile yaralÄ± halde yerde yatan eÅŸiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k görevlileri, S.C.'yi aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak ambulansla Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. ÇocuklarÄ±n cansÄ±z bedenleri ise yapÄ±lan otopsinin ardÄ±ndan Geçitli Mahallesi'ndeki aile mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.

'HAYATIMDA HÄ°Ç MUTLU BÄ°R GÜN YAÅžAMADIM'

YoÄŸun bakÄ±mda tedavi gören Selma Cice, hayati tehlikeyi atlattÄ±. Cice'nin, burada polise verdiÄŸi ilk ifadesinde, "HayatÄ±mda hiç mutlu bir gün yaÅŸamadÄ±m. Tüm yaÅŸantÄ±m, zorluk ve rezillik içinde geçti. Ä°ntihar etmeyi uzun zamandÄ±r düÅŸünüyordum; fakat geri kalan çocuklarÄ±m rezil olmasÄ±n diye onlarÄ± da öldürdüm" dediÄŸi öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 11:07

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