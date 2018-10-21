Adana YÃ¼reÄŸir'de 3 Ã§ocuk evde Ã¶lÃ¼ bulundu

FotoÄŸraf: Yusuf Koyun/AA

Adana YÃ¼reÄŸir'de 3 Ã§ocuk evde Ã¶lÃ¼ bulundu

    • 21 Ekim 2018 16:03

    Adana'nÄ±n YÃ¼reÄŸir ilÃ§esindeki bir evde Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun cansÄ±z bedeni bulundu. YaralÄ± anne ise hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Adana'nÄ±n YüreÄŸir ilçesindeki tek katlÄ± bir evde 3 çocuÄŸun cansÄ±z bedeni bulundu, yaralÄ± anne hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    AlÄ±nan bilgiye göre, S.C.'nin merkez YüreÄŸir ilçesi Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlÄ± evine giden yakÄ±nÄ±, evde Sema Nur (8), Mahmut (3) ve Emin'in (11) cansÄ±z bedenleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

    Evde yaralÄ± halde bulunan anne Selma C. ise ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    Jandarma ekipleri ve savcÄ±nÄ±n evdeki incelemesi sürüyor. AcÄ± haberi alan ailenin yakÄ±nlarÄ± da olay yerine geldi.

    JandarmanÄ±n, cinnet getiren kadÄ±nÄ±n çocuklarÄ±nÄ± öldürdükten sonra intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸu ihtimali üzerinde durduÄŸu öÄŸrenildi. (Adana/AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 16:09
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