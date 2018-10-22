İşsiz bir genç

Adana

Merhaba Evrensel Gazetesi okuyucuları.

Ben Adana’da yaşayan, bir süredir işsiz olan bir gencim. Sizinle iş ararken nelerle karşılaştığımdan bahsedeceğim. Bir süre sonra bir çocuğumuz olacak. Tam da çocuk heyecanı yaşarken “Ekonomi kötüye gidiyor, bazı işçiler çıkarılacak” dediler. Hasta olduğum için raporlu olduğum bir gün işten çıkarılacağımı öğrendim. Bana “İşler düzeldiğinde geri alınacaksın” dediler.

Okuldan mezun olur olmaz iş aramaya başladım. Adana’da tekstil, gıda, beton... Hangi sektör olduğu fark etmez bütün işyerlerine başvurdum. Gittiğim bir fabrikada “Tecrübesizsin. Biz tecrübesi olanları arıyoruz” dediler. Ama hiç çalışmadan nasıl tecrübeli olacağım. Bir başka yerde nedense işi yapabileceğime inanmadılar. İş ilanları o zaman çoktu ama iş arayan ondan da çoktu. Şimdi işten çıkarıldım ve başka fabrikalarda da işten çıkarmalar olduğu için aynı sorunlarla karşılaşıyorum.

Şimdilik işsizlik maaşı ile idare ediyoruz. Ailemle birlikte yaşıyoruz, babamın da geliri var. İdare ediyoruz. Bu şartlarda idare etmek de zor. Her şey zamlandı. Evden dışarı çıkıp iş aramak bile bizim için ciddi masraf. Ben krizin, doların dış güçlerle alakası olduğuna inanmıyorum. Ekonominin başına damadını getirirsen dışarıya güven vermezsin. O alanda başarılı biri olur o zaman damadın da olabilir ama bu şekilde dışarıya güven vermiyor. İnsanlarda iktidara olan inanç da azalıyor ama başka çare de göremiyorlar.

İnsanlar işlerin daha kötüye gitmesinden korkuyorlar. Biz de şimdi gelecek olan kışı ve doğacak olan çocuğun bezini, mamasını düşünüyoruz. İşçiler bu işten zarar görmeden her şeyin düzelmesi dileğiyle.