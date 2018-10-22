Kâra ortak etmeyenler krizin yüküne niye ediyor?

Derince’den bir işçi

Kocaeli

Merhaba Evrensel gazetesi okuyucuları.

6 aydır araç aksesuarları yapan bir firmada işçilik yapıyorum. Firmada toplam 20 kişi çalışıyor. Çoğu uzun yıllar çalışsa da benim gibi yeni giren işçiler de mevcut. Bu dönem herkes gibi biz de en çok ekonomik krizden konuşuyoruz. Çalışanların büyük çoğunluğu hem 2008 krizini görmüş hem de ekonomik darboğazları yaşamış olduklarından, konusu açıldığında bunu da atlatırız diyerek geçiştiriyorlar. Ama ne bakkala olan borçlar ne de ödenmeyen faturaları geçiştiremediğimizi hepimiz biliyoruz. Erdoğan kriz yok bunların hepsi psikolojik derken aynı şehirde yaşadığımız belki aynı otobüse bindiğimiz işçi kardeşimizin intiharını psikolojik deyip geçiştirebilir miyiz diye soruyorum arkadaşlarıma. Memleketin geldiği hal böyle, pantolon bile alamamanın çaresizliğiyle yaşıyorsun diyorlar. Patron bir hafta önce “Herkes gibi biz de krizden etkileniyoruz bu firma daha önce de krizler atlattı işçi çıkarmayacağız ama maaşlar geç yatacak” dedi. Patronun el birliğiyle atlatacağız demesiyle diğer işçiler de el ele verip atlatacağız diye karşılık verdiler. Patron bizden tolerans isterken bir işçi arkadaşım patrona, “Toleranslı olunca bankalar da bize toleranslı olacak mı, örneğin kredimi yatırmayınca beni biraz idare edecek mi” diye sordu. İşçi arkadaşım haklı.

Bu aralar sorup duruyorum hem kendime hem işçi arkadaşlara, kâr edip üzerimizden milyonlar kazandığında bizleri ortak etmeyenler, kriz olduğunda yükünü çekmeye neden bizleri ortak ediyorlar?”