Cezaevindeki mahpusa â€˜yemek borcuâ€™ Ã§Ä±kardÄ±lar

Toros Vergi Dairesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 22 yÄ±ldÄ±r cezaevinde olan Mehmet Ã‡elebi Ã‡alanâ€™a 3 bin 951 TL 'yiyecek bedeli' borcu Ã§Ä±kardÄ±.

Diren YURTSEVER

AÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet cezasÄ±yla 22 yÄ±ldÄ±r cezaevinde olan Mehmet Çelebi Çalan’a, Gelir Ä°daresi Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlÄ± Toros Vergi Dairesi MüdürlüÄŸü, 3 bin 951 TL “yiyecek bedeli” borcu tebliÄŸ edildi.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) raporlarÄ±nda, “acil tahliye edilmesi gereken aÄŸÄ±r hasta tutsaklar” listesinde olan Çalan’a çÄ±karÄ±lan borç 1934 yÄ±lÄ±nda çÄ±kartÄ±lan 2548 SayÄ±lÄ± "Ceza Evleriyle Mahkeme BinalarÄ± Ä°nÅŸasÄ± KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Olarak AlÄ±nacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri HakkÄ±nda Kanun”a dayandÄ±rÄ±ldÄ±. Üzerinden 84 yÄ±l geçen yasada, “Her mahkum cezaevinde bulunduÄŸu müddetçe yiyecek bedelini ödemeye mecburdur” deniliyor. Yasaya göre, rutin aralÄ±klarla tutuklulardan “yiyecek bedeli” tahsil edilebiliyor.

FAKÄ°RLÄ°K BELGESÄ° KABUL EDÄ°LMEDÄ°

Çalan, kendisine tebliÄŸ edilen söz konusu 3 bin 951 TL yemek borcunu ödeyemeyeceÄŸini Toros Vergi Dairesi MüdürlüÄŸü’ne fakirlik belgesi ekini de ekleyerek yazdÄ±ÄŸÄ± bir dilekçe ile sundu. Ancak, Çalan’Ä±n bu talebi Toros Vergi Dairesi MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan “borucunuzun silinmesi dairemiz tarafÄ±ndan mümkün bulunmamaktadÄ±r” denilerek reddedildi.

Uygulamada ise yasa gereÄŸi tutuklunun borcu ödeyebilecek durumunun olup olmadÄ±ÄŸÄ± incelenir. Borcu ödemeyen tutuklu için yasa “Tutuklunun borcu ödeyemeyecek durumda olmasÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± halinde (burada istenen fakirlik belgesi) tutuklulardan yiyecek bedeli aranmaz” diyor. Çalan’Ä±n borcu ödeyemeyeceÄŸini belgelemesine raÄŸmen talebi reddedildi.

Avukat Gulan ÇaÄŸÄ±n Kaleleli, Çalan’Ä±n tutukluluk koÅŸullarÄ±nda bu borcu nasÄ±l ödeyeceÄŸini sorarak, “Son dönemlerdeki tutuklama ve akabindeki hüküm gerekçelerine bakÄ±lacak olursak artÄ±k devlet hükümlüler üzerinden de bir gelir elde etme yöntemine yÄ±llardÄ±r baÅŸvurduÄŸu görülmektedir” diye konuÅŸtu.

‘AKIL KARI DEÄžÄ°L’

Ä°HD Merkez Yürütme üyesi Nuray Çevirmen ise, uygulamanÄ±n “akÄ±l karÄ±” olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Cezaevinde olan bir insanÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±p bir gelire sahip olamayacaÄŸÄ± düÅŸünülerek böyle bir borcun çÄ±karÄ±lmasÄ±, bunun da tahsil ettirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± akÄ±l karÄ± deÄŸil. Ailesinin kendisine göndermiÅŸ olduÄŸu çok cüzi miktarlarda ki parayla ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecek bir mahpus. DolayÄ±sÄ±yla böyle bir uygulamanÄ±n kesinlikle kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor” diye tepki gösterdi.

‘AÄ°HM’E KADAR TAÅžIYACAÄžIM’

Cezaevinden mektup yazan Çalan ise, durumu ÅŸu sözlerle özetledi: “Bu uygulamanÄ±n sosyal ve hukuk devleti anlayÄ±ÅŸÄ±yla ne alakasÄ± var? Bir devletin cezaevine koyduÄŸu, özgürlüÄŸünden alÄ±koyduÄŸu, üretimden koparÄ±p tüketici haline getirdiÄŸi bir insandan nasÄ±l verdiÄŸi yiyeceÄŸin parasÄ±nÄ± isteyebilir? Türkiye’deki yargÄ± kurumlarÄ± bu utanç verici duruma bir çözüm bulmadÄ±ÄŸÄ± takdirde konuyu Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine kadar götüreceÄŸim.” (Ankara/MA)

Hapishane idaresinden Evrensel yasaÄŸÄ±

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