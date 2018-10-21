ElazÄ±ÄŸ'da devrilen iÅŸ makinesinin operatÃ¶rÃ¼ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

ElazÄ±ÄŸ'da, Ã§evre yolunda bulunan taÅŸ ocaÄŸÄ±nda devrilen iÅŸ makinesinin altÄ±nda kalan Irak uyruklu operatÃ¶r yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

ElazÄ±ÄŸ'da Merkez Güney çevre yolu yakÄ±nlarÄ±nda bulunan bir taÅŸ ocaÄŸÄ±nda Irak uyruklu Rashit Khalaf'Ä±n (35) kullandÄ±ÄŸÄ± iÅŸ makinesi bilinmeyen nedenle devrildi. Ä°ÅŸ makinesinin içinde sÄ±kÄ±ÅŸan operatörü kurtarmak için diÄŸer iÅŸçiler saÄŸlÄ±k, Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri operatör'ün hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme sonrasÄ± Rashit Khalaf'Ä±n cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak üzere FÄ±rat Üniversitesi hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olay ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

www.evrensel.net