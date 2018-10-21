'Barolar saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± disiplin hukukunu iÅŸletmelidir'

Baro genel kurullarÄ±nda yaÅŸanan saldÄ±rÄ±larÄ± deÄŸerlendiren Avukat Tugay Bek saldÄ±rganlara karÅŸÄ± disiplin hukukunu iÅŸletmesi gerektiÄŸini belirtti.

Avukat Tugay Bek, baro genel kurullarÄ±nda kürsüde konuÅŸan ve önerge veren avukatlara yönelik saldÄ±rÄ±lara tepki göstererek barolarÄ±n saldÄ±rganlara karÅŸÄ± disiplin hukukunu iÅŸletmesi gerektiÄŸini belirtti.

Avukat Tugay Bek baro seçimlerinde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±larÄ± Evrensel'e deÄŸerlendirdi. Baro genel kurullarÄ±nda hiç alÄ±ÅŸÄ±k olunmayan bir ÅŸekilde kürsüde konuÅŸan, önerge veren avukatlara yönelik organize saldÄ±rÄ±larÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸini ifade eden Bek; “AKP iktidarÄ±nÄ±n mahsulü, yeni tip avukatlar, mesleÄŸin onurunu, hukuku, demokrasiyi ve adaleti savunan meslektaÅŸlara karÅŸÄ± tetikçi olarak kullanÄ±lÄ±yor." dedi.

“Ä°ktidara geldiÄŸinden bu yana, deÄŸerli ve saygÄ±n olan her bir ÅŸeyi yok etmek, zarar vermek AKP'nin hedefinde oldu” diyen Bek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu yaklaÅŸÄ±mÄ±n uzantÄ±sÄ± olarak o kadar çok hukuk fakültesi açtÄ±rdÄ±lar ki kapasitesi ile ancak açÄ±k öÄŸretim fakültesine yerleÅŸebilecek ya da lise bitince torpil bulup uzman çavuÅŸ ya da polis olabilecek tipler, hukuk fakültelerine girip hakim savcÄ± ve avukat olabilme imkanÄ±na kavuÅŸtu. Apartmandan bozma fakültelerden mezun olanlar, öteden beri barolarda bir etkinliÄŸi bulunmayan çevrelerde, umut ve heyecan yarattÄ±.”

Ankara Barosu Genel Kurulunda avukatlara saldÄ±rÄ±

'ÇOÄžUNLUÄžU SÄ°NDÄ°RMEYÄ° HEDEFLÄ°YORLAR'

Söyleyecek sözü, bir fikri, genel kurullarda yönetim kademelerinde temsil edilme iddiasÄ± bulunmayan bu kesimler, provokasyon ve kargaÅŸa yaratarak barolarda etkinlik kurmayÄ±, çoÄŸunluÄŸu sindirmeyi hedefliyorlar. Recep Ä°vedik'i kendine rol model olarak seçmiÅŸ görünen, avukatlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±ndan kuÅŸku duyulabilecek bu lümpen tayfa, beline silah takÄ±p avukatlara saldÄ±rÄ±yor. Siyasi iktidarÄ±n, barolarÄ± ve meslek örgütlerini ele geçirme, olmazsa bitirme politikasÄ± Recep Ä°vedikgillere cesaret vermiÅŸ durumda” dedi.

Genel kurullarda yaÅŸanan sistematik ve organize saldÄ±rÄ± dalgasÄ±na karÅŸÄ± barolarÄ±n tavÄ±r geliÅŸtirmesinin zorunlu olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Bek: "Genel kurullarda fikri bir tartÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ± hedef alan, meslektaÅŸÄ±na karÅŸÄ± fiziki ve sözlü saldÄ±rÄ±da bulunan, esasen doÄŸrudan baroyu ve genel kurulu hedef alan bu eylem ve yaklaÅŸÄ±mlara karÅŸÄ± barolar mutlaka disiplin hukukunu iÅŸletmelidir.” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 15:36

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