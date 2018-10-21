Ã‡GD: TÃ¼rkiye medya manipÃ¼lasyonlarÄ±yla yÃ¶netiliyor!

Ã‡aÄŸdaÅŸ Gazeteciler DerneÄŸi: TÃ¼m erkler aynÄ± zamanda bir partinin genel baÅŸkanÄ± olan kiÅŸiye devredildi

Temmuz- Eylül arasÄ± medya raporunu yayÄ±nlayan ÇaÄŸdaÅŸ Gazeteciler DerneÄŸi (ÇGD) Ankara Åžubesi Türkiye’de medyanÄ±n karanlÄ±k bir durum içine düÅŸtüÄŸünü belirtti. 16 Nisan 2017 Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi tespiti yapÄ±lan açÄ±klamada, “Tüm erkler aynÄ± zamanda bir partinin genel baÅŸkanÄ± olan kiÅŸiye devredildi” denildi.

‘SARAY BASIN KARTI’

Üç aylÄ±k ‘Medya Raporu’ ile ilgili, “Ä°lke ihlalleri – manipülasyonlar’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±ndaki bölümde, basÄ±nÄ±n nasÄ±l kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yalanÄ±n nasÄ±l üretildiÄŸi tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla görülebilecektir. SarÄ± basÄ±n kartlarÄ±nÄ±n artÄ±k nasÄ±l ‘Saray BasÄ±n KartÄ±’ olduÄŸunu; baÅŸta emekçi sÄ±nÄ±f olmak üzere tüm toplumu doÄŸrudan etkileyen ekonomik krizin ‘yandaÅŸ ve havuz’ medyasÄ±nda, gazeteciliÄŸin tüm ilkeleri çiÄŸnenerek nasÄ±l ÅŸoven bir dille makyajlandÄ±ÄŸÄ±; Recep Tayyip ErdoÄŸan’a devlet bütçesinden alÄ±nan 400 milyon dolarlÄ±k lüks uçaÄŸÄ± görmeyip baÅŸka bir siyasetçinin gömlek fiyatÄ±nÄ±n peÅŸine nasÄ±l düÅŸüldüÄŸünü; içerde ve dÄ±ÅŸarÄ±da uygulanan yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±n nasÄ±l baÅŸka ülkeler ‘ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rÄ±larak’ AKP iktidarÄ±nÄ±n sütten çÄ±kmÄ±ÅŸ ak kaÅŸÄ±k gibi gösterildiÄŸini raporumuzu okuyunca göreceksiniz” denildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 15:02

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