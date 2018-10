Ã‡aycumaâ€™da EÄŸitim Sen dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenledi

Eğitim Sen Çaycuma ve Gökçebey temsilciliklerinin düzenlediği etkinlikte, ihraç edilen emekçilerin iade edilmesi ve ekonomik talepler dile getirildi.

Eğitim Sen Çaycuma ve Gökçebey temsilcilikleri Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle Çaycuma Belediyesi SEKA Sosyal Tesislerinde dayanışma gecesi düzenledi.

Gecede konuşan Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi Mahir Akşan, Gökhan Taner Günsan ve İsmet Akyol ile hukuksuzca ihraç edilen kamu emekçilerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

‘EKONOMİK MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ’

Mahir Akşan, bu yılki 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü “Öğretmen Dünyayı Değiştirir” şiarıyla kutladıklarını belirterek, “Öğretmenlerimizin haklarına yönelik bir kampanya başlattık. Dünyanın her yerinde olduğu gibi öğretmenler günü olarak Dünya Öğretmenler Günü olan 5 Ekim tarihini esas alınmalı, öğretmenlere hak ettiği değer verilmelidir. 5 Ekim günü tatil ilan edilmelidir. 24 Haziran seçimleri öncesinde verilen sözler tutulmalı, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ek göstergeleri 3600’e çıkarılmalıdır. Başta insanca yaşayacak ücret talebimiz olmak üzere, eğitim emekçilerinin bugüne kadar yaşadığı ekonomik mağduriyetler giderilmeli, son 16 yıl içinde satın alım gücümüzdeki azalmayı telafi eden adaletli bir ücret artışı sağlanmalıdır. Sözleşmeli/ücretli öğretmenlik gibi her türlü güvencesiz istihdam uygulamalarına esnek, kuralsız ve angarya çalışmaya son verilmeli, sözleşmeli öğretmenlerin tamamı kadroya geçirilmelidir” dedi.

‘HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLEN EMEKÇİLER GÖREVE İADE EDİLSİN’

OHAL KHK’leri ile gerçekleştirilen hukuksuz ihraçların iptal edilmesini isteyen Akşan, “Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidir. OHAL KHK’leri ile ihraç edilen kamu emekçilerinin yaşadığı mağduriyeti artıran her türlü yasal ve fiili engel kaldırılmalı, ihraç edilen kamu emekçilerinin kendilerini savunma hakkı ile ilgili gerekli hukuki mekanizmalar acilen oluşturulmalıdır. Ataması yapılmayan öğretmenler istihdam sorunu çözülmeli, tüm branşlara eşit değer veren adaletli istihdam sağlanmalı, MEB’ in ihtiyaç sayısı olarak açıkladığı 117 bin öğretmen ataması bir an önce yapılmalıdır. Hizmetli ve memurlara özel hizmet tazminatı ödenmelidir. Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkı önündeki engeller kaldırılmalı, gerçek bir toplu sözleşme düzenin yaratılması sağlanmalıdır.” dedi.

Gecede emekli olan Eğitim Sen üyeleri Ramazan Eren ve İsa Danacı’ya plaket verildi. Gece, Murat Sercan Demirtaş ve Koray Bayramoğlu'nu söylediği türkülerle devam etti. (Zonguldak/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 15:01

