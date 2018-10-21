Ã‡aycumaâ€™da EÄŸitim Sen dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenledi

EÄŸitim Sen Ã‡aycuma ve GÃ¶kÃ§ebey temsilciliklerinin dÃ¼zenlediÄŸi etkinlikte, ihraÃ§ edilen emekÃ§ilerin iade edilmesi ve ekonomik talepler dile getirildi.

EÄŸitim Sen Çaycuma ve Gökçebey temsilcilikleri Dünya ÖÄŸretmenler Günü nedeniyle Çaycuma Belediyesi SEKA Sosyal Tesislerinde dayanÄ±ÅŸma gecesi düzenledi.

Gecede konuÅŸan EÄŸitim Sen Çaycuma TemsilciliÄŸi Yürütme Kurulu Üyesi Mahir AkÅŸan, Gökhan Taner Günsan ve Ä°smet Akyol ile hukuksuzca ihraç edilen kamu emekçilerinin yanlarÄ±nda olmaya devam edeceklerini söyledi.

‘EKONOMÄ°K MAÄžDURÄ°YETLER GÄ°DERÄ°LMELÄ°’

Mahir AkÅŸan, bu yÄ±lki 5 Ekim Dünya ÖÄŸretmenler Günü’nü “ÖÄŸretmen DünyayÄ± DeÄŸiÅŸtirir” ÅŸiarÄ±yla kutladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “ÖÄŸretmenlerimizin haklarÄ±na yönelik bir kampanya baÅŸlattÄ±k. DünyanÄ±n her yerinde olduÄŸu gibi öÄŸretmenler günü olarak Dünya ÖÄŸretmenler Günü olan 5 Ekim tarihini esas alÄ±nmalÄ±, öÄŸretmenlere hak ettiÄŸi deÄŸer verilmelidir. 5 Ekim günü tatil ilan edilmelidir. 24 Haziran seçimleri öncesinde verilen sözler tutulmalÄ±, tüm eÄŸitim ve bilim emekçilerinin ek göstergeleri 3600’e çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r. BaÅŸta insanca yaÅŸayacak ücret talebimiz olmak üzere, eÄŸitim emekçilerinin bugüne kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik maÄŸduriyetler giderilmeli, son 16 yÄ±l içinde satÄ±n alÄ±m gücümüzdeki azalmayÄ± telafi eden adaletli bir ücret artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. SözleÅŸmeli/ücretli öÄŸretmenlik gibi her türlü güvencesiz istihdam uygulamalarÄ±na esnek, kuralsÄ±z ve angarya çalÄ±ÅŸmaya son verilmeli, sözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin tamamÄ± kadroya geçirilmelidir” dedi.

‘HUKUKSUZCA Ä°HRAÇ EDÄ°LEN EMEKÇÄ°LER GÖREVE Ä°ADE EDÄ°LSÄ°N’

OHAL KHK’leri ile gerçekleÅŸtirilen hukuksuz ihraçlarÄ±n iptal edilmesini isteyen AkÅŸan, “Hukuksuz bir ÅŸekilde ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidir. OHAL KHK’leri ile ihraç edilen kamu emekçilerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyeti artÄ±ran her türlü yasal ve fiili engel kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, ihraç edilen kamu emekçilerinin kendilerini savunma hakkÄ± ile ilgili gerekli hukuki mekanizmalar acilen oluÅŸturulmalÄ±dÄ±r. AtamasÄ± yapÄ±lmayan öÄŸretmenler istihdam sorunu çözülmeli, tüm branÅŸlara eÅŸit deÄŸer veren adaletli istihdam saÄŸlanmalÄ±, MEB’ in ihtiyaç sayÄ±sÄ± olarak açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 117 bin öÄŸretmen atamasÄ± bir an önce yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Hizmetli ve memurlara özel hizmet tazminatÄ± ödenmelidir. Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleÅŸme hakkÄ± önündeki engeller kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, gerçek bir toplu sözleÅŸme düzenin yaratÄ±lmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.” dedi.

Gecede emekli olan EÄŸitim Sen üyeleri Ramazan Eren ve Ä°sa DanacÄ±’ya plaket verildi. Gece, Murat Sercan DemirtaÅŸ ve Koray BayramoÄŸlu'nu söylediÄŸi türkülerle devam etti. (Zonguldak/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 15:01

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