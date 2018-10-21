Hapishane idaresinden Evrensel yasağı

Elazığ 1 Nolu Cezaevi tutukluların Evrensel gazetesine erişimini “hükümlüler arasında huzur ve sükuneti bozacağı” gerekçesiyle engelliyor.

Elazığ 1 Nolu Cezaevi İdaresi, “hükümlüler arasında huzur ve sükuneti bozacağı” gerekçesiyle tutukluların Evrensel gazetesine erişimini engelledi.

Elazığ 1 Nolu Cezaevi'nden Evrensel'e mektup gönderen Mehdi Boz, hapishanelerde insani olmayan şartlarda yaşadıklarını belirterek, hak gasplarına ve disiplin cezalarına maruz bırakıldıklarını anlattı.

Boz, kitap sınırlamasının yanı sıra muhalif yayın yapan gazetelerin de verilmediğini söyledi. Boz, Evrensel gazetesinin tutuklu ve hükümlülere verilmesini engelleyen idare kararını şu şekilde aktardı: “12 ve 22 Eylül ile 1, 2 ve 4 Ekim Evrensel gazetesinin birçok sayfasında kamu kurumları ve çalışanları hakkında asılsız haberlere yer verildiği, örgütsel dayanışmayı artırıcı ibareler taşıması, ayaklanmaya ve şiddete çağrı niteliğinde yazılar içermesi, bölücü amaçlara yönelik şiddeti destekleyen nitelikteki yorumları ile okuyucularını nefret, isyan ve şiddet kullanmaya, örgüte katılmaya teşvik etmesi ve her türlü ideolojik düşünceye sahip hükümlülerin arasında huzur ve sükuneti bozacağı, ceza infaz kurumumuz ve ilimiz içinde bulunan diğer ceza infaz kurumları hakkında asılsız ve yalan beyanların bulunduğu, haber içerdiği için kurum güvenliğini tehlikeye düşüreceği ve yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre kuruma kabul edilecek yayınlarda aranan nitelikleri taşımadığı kanaati oluştuğundan, bahsi geçen yayınlarının yukarıda belirtilen sayılarının hükümlü ve tutuklulara verilmemesine ve emanete alınmasına, kararın ilgili hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilmesine itiraz mercinin infaz hakimliği olduğu infaz hakimliğine karı da ağır ceza mahkemesine itiraz edileceğinin tebliğine oy birliğiyle karar verilmiştir.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 14:50

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