Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dair yeni iddialar

Reuters Suudi bir hÃ¼kÃ¼met yetkilisinin iddialarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Yetkili Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n 'baÄŸÄ±rmaya baÅŸlayÄ±nca yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu.

Reuters haber ajansÄ±, Suudi Arabistan hükümetinden üst düzey bir yetkiliye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili yeni iddialar gündeme getirdi. Suudi hükümet yetkilisi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 'baÄŸÄ±rmaya baÅŸlayÄ±nca yanlÄ±ÅŸlÄ±kla öldürdüÄŸünü' savundu. Öte yandan Türkiye'deki KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 25 kiÅŸinin daha tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla ifadeye çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Reuters haber ajansÄ± gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüne dair Suudi bir yetkilinin iddialarÄ±nÄ± gündeme getirdi. Ä°sminin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ± istemeyen Suudi bir yetkili Türkiye'ye gelen 15 kiÅŸilik ekibin aslÄ±nda KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± Riyad'a döndürmek istediÄŸini ancak 'baÄŸÄ±rmaya baÅŸlayÄ±nca yanlÄ±ÅŸlÄ±kla öldürdüÄŸünü' savundu. Ä°ddiaya göre KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cansÄ±z bedeni konsolosluktan halÄ±ya sarÄ±larak çÄ±karÄ±ldÄ±; bir kiÅŸi de KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n giysilerini giyip konsolosluÄŸun arka kapÄ±sÄ±ndan çÄ±kmÄ±ÅŸ gibi yaptÄ±.

'BAÄžIRMAYA BAÅžLAYINCA YANLIÅžLIKLA ÖLDÜRÜLDÜ'

Yetkili, Suudi KrallÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n muhalifleri müzakere ile, barÄ±ÅŸçÄ±l yollardan ülkeye getirme yönünde bir talimatÄ± olduÄŸunu ve bu kapsamda KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n da geri dönmeye ikna edilmesi için Genel Ä°stihbarat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet el Asiri tarafÄ±ndan istihbarat ve güvenlik görevlilerinden 15 kiÅŸilik bir heyet oluÅŸturulduÄŸunu ve bu ekibin bu nedenle Ä°stanbul’a geldiÄŸini ileri sürdü.

Yekili, ekibin KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± ülkeye dönmeye ikna etmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±, gerekirse Ä°stanbul’da güvenli bir evde tutup Riyad’a dönmeyi hâlâ reddetmesi halinde onu serbest bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Yetkili iÅŸlerin ters gittiÄŸini ve ekibin talimatlarÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kaçÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anlayan KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 'baÄŸÄ±rmaya baÅŸlayÄ±nca yanlÄ±ÅŸlÄ±kla öldürüldüÄŸünü' savundu.

‘HALIYA SARILDI, Ä°STANBUL’DA BÄ°R YEREL Ä°ÅžBÄ°RLÄ°KÇÄ° YARDIM ETTÄ°’

Suudi yetkili, "Bunun üzerine heyet olay örtbas etmek için KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedini bir halÄ±ya sardÄ± ve Konsolosluk'a ait araçlardan biriyle bina dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kardÄ±. Daha sonra ceset, ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için yerel bir iÅŸbirlikçiye teslim edildi. Adli tÄ±p uzmanÄ± Salah Tubeygi de olayla ilgili kanÄ±tlarÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±." dedi.

‘KAÅžIKÇI KILIÄžINA GÄ°REN KÄ°ÅžÄ° BÄ°NADAN ÇIKTI’

Yekilinin diÄŸer iddiasÄ± ise "Heyette yer alan istihbarat görevlisi Mustafa Medeni, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kÄ±yafetlerini gözlüÄŸünü ve Apple Watch cihazÄ±nÄ± taktÄ±ktan sonra konsolosluÄŸun arka kapÄ±sÄ±ndan KaÅŸÄ±kçÄ±ymÄ±ÅŸ gibi ayrÄ±ldÄ±. Sultanahmet'e gitti ve bu eÅŸyalarÄ± orada attÄ±." oldu.

Ä°ddiaya göre konsolosluktaki ekip bu görüntüleri kanÄ±t göstererek Riyad’daki yönetime KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n konsolosluktan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yönünde yanlÄ±ÅŸ bir rapor yazdÄ±. Raporda, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Türk yetkilileri uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyunca onu serbest bÄ±raktÄ±klarÄ± ve yakalanmadan ülkeye döndükleri ifade edildi.

25 KÄ°ÅžÄ° DAHA TANIK SIFATIYLA Ä°FADEYE ÇAÄžRILDI

Öte yandan Türkiye tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 25 kiÅŸi daha tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla ifadeye çaÄŸrÄ±ldÄ±. Toplamda 45 kiÅŸinin ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸ, 19 Ekim tarihinde 20 kiÅŸi tanÄ±k olarak dinlenmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 15:17

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