â€˜Trump, Suudilerin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± â€˜gÃ¼venilirâ€™ bulan ender azÄ±nlÄ±ktanâ€™

New York Times, Trump'Ä±n KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetindeki tutumunu eleÅŸtirdi ve Suudilerin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± â€˜gÃ¼venilirâ€™ bulan ender azÄ±nlÄ±ktan olduÄŸunu yazdÄ±.

Suudi Arabistan’Ä±n uzun süre inkar ettikten sonra, Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul KonsolosluÄŸu’nda öldüÄŸünü kabul ettiÄŸi Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili sorular gündemdeki yerini koruyor: KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n cinayeti öldürme eylemini gerçekleÅŸtirenlerle sÄ±nÄ±rlÄ± olabilir mi? Öldürme emrini kim verdi?

Suudi yönetimi ile birlikte ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n tutumunun da sorgulandÄ±ÄŸÄ± cinayetle ilgili olarak ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’Ä±n (NYT) yayÄ±n kurulu, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n, Suudi Arabistan’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± son açÄ±klamayÄ± ‘güvenilir’ bulan ender azÄ±nlÄ±k arasÄ±nda olduÄŸunu yazdÄ±.

NYT’nin yayÄ±n kurulu, “Suudi Prens’in Peri MasalÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± bir yazÄ± kaleme alarak, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi konusunda inanÄ±lmaz bir açÄ±klama daha yaptÄ±.” ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

‘SELMAN’IN ROLÜNE DEÄžÄ°NÄ°LMÄ°YOR’

Suudi Arabistan’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n konsoloslukta çÄ±kan bir arbede esnasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine dair yaptÄ±ÄŸÄ± son açÄ±klamanÄ±n güvenilirliÄŸinin birçok kez sorgulandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen yazÄ±da, “ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump bu açÄ±klamayÄ± ‘güvenilir’ bulan ender azÄ±nlÄ±k arasÄ±nda.” deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

Suudi Arabistan’Ä±n açÄ±klamasÄ±nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman’Ä±n bu konudaki rolüne deÄŸinilmediÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da, “Bu açÄ±klamadaki birçok problemden birisi de ÅŸu, hiç kimse 60 yaÅŸÄ±ndaki Ä±lÄ±mlÄ± bir gazetecinin öldürülmek zorunda kalacaÄŸÄ± böyle bir kavganÄ±n içine gireceÄŸini kabul etmez. Bu açÄ±klama, Ä°stanbul’a gönderilen 15 ajandan birinin neden kemik testeresi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da neden Türk yetkililerin KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n iÅŸkenceye maruz kalÄ±p, parçalandÄ±ÄŸÄ±na dair elinde kanÄ±tlar olduÄŸunu söylediÄŸine bir açÄ±klama sunmuyor. AyrÄ±ca bu açÄ±klamada, Suudilerin KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürüldüÄŸünü kabul etmesi için neden 2 haftadan uzun süre beklediÄŸini de açÄ±klamÄ±yor” ifadelerine yer verildi.

‘BM DESTEKLÄ° BÄ°R SORUÅžTURMA GEREKLÄ°’

Trump’Ä±n birkaç gün önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada KaÅŸÄ±kçÄ±’ya yapÄ±lanlarÄ± “kötü, kötü bir ÅŸey” olarak nitelediÄŸine ancak, damadÄ± Jared Kushner’Ä±n yakÄ±n arkadaÅŸÄ± bin Selman’a yönelik kötü bir yorum yapmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen yazÄ±da, “Trump gerçekten Suudi Arabistan’Ä±n örtbasÄ±nÄ±n KaÅŸÄ±kçÄ± konusunu bitireceÄŸine inanÄ±yorsa, kandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ demektir.” ifadesine yer verildi.

ArtÄ±k Suudi Arabistan’dan bir samimiyet beklenmediÄŸi belirtilen yazÄ± ÅŸu ifadelerle sona erdi:

“ABD’nin liderliÄŸi dünyada bir güven uyandÄ±rÄ±yorsa, BaÅŸkan Trump, saygÄ± duyulan ve baÄŸÄ±msÄ±z yetkililer tarafÄ±ndan yürütülen, BM destekli bir soruÅŸturma talep etmeli. AyrÄ±ca Türkiye’den de elindeki ses kayÄ±tlarÄ± ve diÄŸer kanÄ±tlarÄ± istemeli. Suudi Arabistan’a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± askÄ±ya alÄ±p, NATO müttefiklerinden de aynÄ±sÄ±nÄ± yapmasÄ±nÄ± istemeli. Daha da etkileyici olanÄ± ise, Suudi hanedanÄ± üyelerine, birçoÄŸunun inandÄ±ÄŸÄ± gibi ‘Muhammed bin Selman’Ä±n zehirli bir hale geldiÄŸine’ inandÄ±ÄŸÄ± sinyalini vermek olur.”

AP: KaÅŸÄ±kÃ§Ä±, TÃ¼rkiye'yi yeni OrtadoÄŸu'nun temeli olarak gÃ¶rÃ¼yordu

TRUMP’IN DAMADI LÄ°STE VERDÄ° MÄ°?

ABD Temsilciler Meclisi Teksas Vekili Demokrat Joaquin Castro da, ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n damadÄ± Jared Kushner’in KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgisi olabileceÄŸini iddia etti.

Amerikan CNN televizyonuna konuÅŸan Castro, iddiasÄ±nÄ± desteklemek için birçok delil olduÄŸunu ve medyada da birçok haberin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

Yeni Åžafak gazetesinin dün yer verdiÄŸi iddialarÄ±nda Castro, “Jared Kushner, ABD istihbaratÄ± üzerinden, Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a bir ölüm listesi, bir düÅŸman listesi vermiÅŸ olabilir ve Prens de bunun üzerine hareket etmiÅŸ olabilir” ifadesini kullandÄ±.

Castro, “Ortaya çÄ±kan haberler üzerinden Kongre’nin, ABD istihbaratÄ±nÄ±n Suudi Arabistan’a KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n siyasi infazÄ±na yol açan bir bilgi verip vermediÄŸine dair soruÅŸturma açmasÄ±nÄ± talep ediyorum” paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Washington Post yazarÄ± David Ignatius da, Ekim 2017 tarihinde Riyad’a beklenmedik bir ziyaret gerçekleÅŸtiren Jared Kushner’Ä±n, burada Veliaht Prens Selman’la gece yarÄ±larÄ±na uzanan görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸi ve strateji belirleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± köÅŸesinde yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi ve BirleÅŸik Arap Emirlerlikleri’ne yakÄ±n üç kaynaÄŸa dayandÄ±rÄ±lan bilgilere göre, toplantÄ± sonrasÄ± bizzat Muhammed bin Selman, Kushner ile Veliaht Prense muhalif Suud kökenli isimleri masaya yatÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± yakÄ±n çevresine söyledi. Ä°kili arasÄ±ndaki toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4-5 KasÄ±m 2017’de Suudi Arabistan’da kraliyet ailesi mensuplarÄ±nÄ±, iÅŸadamlarÄ±nÄ±, bürokratlarÄ± olmak üzere 300’den fazla kiÅŸiyi hedef alan bir tutuklama ve tasfiye dalgasÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN’DAN YENÄ° Ä°DDÄ°A

Ötet yandan Reuters’a konuÅŸan bir Suudi yetkili Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ölümünün müzakere ekibinin bir hatasÄ± olduÄŸunu iddia etti.

Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±na dÃ¼nyadan tepkiler ve destekler

KURTULMUÅž: BÖYLEYSE VAHÄ°M

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ da, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n 2 Ekim’de giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’nda öldürülmesiyle ilgili olarak “En zor durum bu durum. Ne olduÄŸuna dair ÅŸüpheler var ama kesin bir sonuca dönüÅŸtürülmüÅŸ deÄŸil. Ancak durum kamuoyunun yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± gibiyse hiçbir ÅŸekilde bu iÅŸin üzerini örtme Suudi ArabistanlÄ±larÄ±n da yapabileceÄŸi bir ÅŸey deÄŸildir. EÄŸer gerçekten böyleyse çok vahim sonuçlarÄ± olacaktÄ±r” dedi.

SELMAN’I KORUMAYA DEVAM EDÄ°YOR

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti konusunda Suudi Arabistan yönetimini koruyan açÄ±klamalarÄ± nedeniyle eleÅŸtirilen ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Washington Post ile mülakatÄ±nda, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi konusunda yönetiminden hiç kimsenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’Ä± suçlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Selman’Ä±n liderliÄŸinden övgüyle söz etti.

Suudi Arabistan’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili farklÄ± açÄ±klamalarÄ± konusunda “Öyle görünüyor ki aldatmacalar oldu, yalanlar söylendi” diyen Trump, yine de Selman’Ä± eleÅŸtirmedi.

20 dakika süren mülakatta Selman’Ä±n ‘ülkesini sadakatle seven, çok iyi kontrole sahip, güçlü bir kiÅŸi olduÄŸu’ yorumunu yapan Trump, Selman’Ä±n yerine baÅŸka bir liderin gelmesini tercih etmeyeceÄŸini kaydetti: “DiÄŸer adaylar hakkÄ±nda da okumalar yaptÄ±m ve Selman’Ä±n içlerinden en güçlüsü olduÄŸu görülüyor.”

Suudi Arabistan’Ä±n ABD’den silah satÄ±n almasÄ±nÄ± öven, petrol fiyatlarÄ±na ve Ä°ran’Ä± ‘köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya’ atÄ±fta bulunan Trump, “Orada Ä°srail’i korumaya yardÄ±m edecek baÅŸka kimsemiz yok” ifadesini kullandÄ±.

Trump, ABD’nin Suudi Arabistan’a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmasÄ± halinde bundan Çin ve Rusya’nÄ±n çÄ±kar elde edeceÄŸini savundu. (HABER MERKEZÄ°)

Suudiler Almanyaâ€™nÄ±n en iyi silah mÃ¼ÅŸterisi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 12:53

www.evrensel.net