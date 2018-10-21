Suudi saldÄ±rÄ±larÄ± Yemenâ€™de 15 binden fazla sivil can aldÄ±

Yemenâ€™de Suudi Arabistan'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 15 binden fazla sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 23 binden fazla sivil yaralandÄ±.

Birçok devlet ve BirleÈ™miÈ™ Milletler, Suudi Arabistan önderliÄŸindeki saldÄ±rÄ±lar sonucu Yemen’de olanlara sessiz kalÄ±rken kurbanlarÄ±n sayÄ±sÄ± katlanarak artÄ±yor. Öldürme, açlÄ±k, hava saldÄ±rÄ±larÄ±, yiyecek ve ilaç sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± kÄ±sacasÄ± insan eliyle yaratÄ±lan bir felaket, Yemen’i ve halkÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmak üzere bu ülkeyi kuÈ™atma altÄ±na almÄ±È™ durumda.

5 BÄ°NDEN FAZLA ÇOCUÄžU ÖLDÜRDÜLER

Suudi önderliÄŸindeki saldÄ±rÄ±larÄ±n ilk sonucu, 3 bin 527’si çocuk, 2 bin 227’si kadÄ±n olmak üzere 15 bin 185’den fazla sivil ölümü; ilaç, tÄ±bbÄ± malzeme ve tedavi sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÈ™ayan 3 bin 526’si çocuk 2 bin 587’si kadÄ±n en az 23 bin 822 yaralÄ± sivil. 2014 yÄ±lÄ±nda Yemen’in baÅŸkenti Sana’da kurulan “Haklar ve KalkÄ±nma için Hukuk Merkezi (Legal Center)”, ilaç ve tÄ±bbÄ± hizmet sÄ±kÄ±ntÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle ölen yaralÄ±, hasta ve çocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÈ™Ä±k 160 bin olduÄŸunu bildirdi.

Legal Center’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rapora göre Suudi askeri saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n 2 bin 100 civarÄ±nda Yemenlinin koleradan ölmesine neden olduÄŸunu belirtti. Dünya GÄ±da ProgramÄ± (WFP), Yemen nüfusunun 5’te ikisinin -yaklaÈ™Ä±k 12 milyon- È™iddetlenen savaÅŸ ve derinleÅŸen ekonomik kriz nedeniyle önümüzdeki aylarda 100 yÄ±ldan bu yana yaÈ™anacak olan en korkunç kÄ±tlÄ±kla karÈ™Ä± karÈ™Ä±ya kalacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BOMBARDIMANLAR ÜLKEYÄ° YERLE BÄ°R ETTÄ°

AçÄ±klamada, Suudi önderliÄŸindeki ittifakÄ±n gerçekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu, 15 havaalanÄ± ve 14 limanÄ±n imha olduÄŸu ve 781 su depolama tesisi, 191 elektrik santrali ve 426 telekomünikasyon kulesine ek olarak 2 bin 559 yol ve köprünün zarar gördüÄŸü vurgulandÄ±. Yine Suudi önderliÄŸinde aralÄ±ksÄ±z devam eden bombardÄ±man sonucu 421 bin 911’den fazla ev, 930 cami, 888 okul, 327 hastane ve saÄŸlÄ±k tesisinin yanÄ± sÄ±ra 38 medya kuruluÅŸunun imha edildi, 4 bin 500 okul iÈ™levsiz hale getirildi ve 4 milyondan fazla insan yerinden yurdundan edildiÄŸini bildirdi.

BM’YE ‘SORUMLULUÄžUNU YERÄ°NE GETÄ°R’ ÇAÄžRISI

Yine, Suudi önderliÄŸindeki koalisyon 1818 hükümet tesisini, 749 gÄ±da deposunu, 621 gÄ±da kamyonunu, 628 maÄŸazayÄ± ve ticari tesisi, 362 akaryakÄ±t istasyonunu, 265 tanker, 339 fabrikayÄ±, 310 kümes hayvanÄ± ve hayvan çiftliÄŸini, 219 arkeolojik siteyi, 279 turistik tesisi ve 112 oyun alanÄ±nÄ± ve spor kompleksini hedef aldÄ±.

Legal Center, BM’e, insan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na ve Yemen’de uluslararasÄ± insani hukuk kurallarÄ±na iliÅŸkin sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Merkez, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinden de (UNHRC) Yemen’deki sivillere karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarla ilgili profesyonel ve tarafsÄ±z bir soruÅŸturma yürütmesini istedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 12:34

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