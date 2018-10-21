Hilal Cebeci: GerÃ§ek bir devrimci olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum

'Bella Ciao' (Ã‡av Bella) klibiyle tepki Ã§eken Hilal Cebeci 'Kendimi sola daha yakÄ±n hissediyor, gerÃ§ek bir devrimci olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum' dedi.

ÇektiÄŸi "La casa de papel" dizisi temalÄ± 'Bella Ciao' (Çav Bella) klibiyle tepki toplayan ÅžarkÄ±cÄ± Hilal Cebeci, bunun üzerine iÅŸçi kÄ±yafetiyle çöp topladÄ±ÄŸÄ± görüntülerin yer aldÄ±ÄŸÄ± yeni bir klip yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin röportaj veren Cebeci, "Kendimi sola daha yakÄ±n hissediyor, gerçek bir devrimci olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum" dedi. Cebeci, ayrÄ±ca babasÄ±nÄ±n idamla yargÄ±lanma hikâyesini de anlattÄ±.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuÅŸan Cebeci’nin açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

"'Çav Bella’yÄ± yeniden yorumlamaktaki amacÄ±nÄ±z dikkat çekmek miydi?

Bir sanatçÄ± olarak sevdiÄŸim bu ÅŸarkÄ±yÄ± yorumlamak istedim. Tabii amaç ses getirmek, konuÅŸulmak, eÄŸlendirmek, duygularÄ± daha çok paylaÅŸmak, 8 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun diline düÅŸürmek, 15 yaÅŸÄ±ndaki genci ÅŸarkÄ±dan haberdar etmekti.

Klipteki dans sahnelerine ve popo sallama figürlerinize gelelim. Neden bir direniÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ±na bunlarÄ± eklediniz?

Elektronik dans müziÄŸi yaptÄ±m. Ben klipte dans etmeseydim insanlar bu ÅŸarkÄ±yla dans etmeyecek miydi?

O halde niye yeni bir versiyon hazÄ±rladÄ±nÄ±z?

Daha önce bir proje yapmÄ±ÅŸtÄ±m, zor iÅŸlerde çalÄ±ÅŸan emekçilerin bir gününe Ä±ÅŸÄ±k tutmuÅŸtuk. AslÄ±nda ilk klibe bu görüntülerle girmeyi düÅŸünüyordum ancak ikinci klibe erteledim. Ä°lk klibim de hâlâ yayÄ±nda.

DanslarÄ±nÄ±zÄ±n ‘kapitalizm ve emperyalizm’i simgelediÄŸini söylemiÅŸsiniz. BaÄŸlantÄ±yÄ± anlayamadÄ±m...

Danslar yani eÄŸlence sektörü, maalesef kapitalizmin bir aracÄ± olmuÅŸ durumda. Ä°nsanlar dans edip eÄŸlenmek için para harcamak zorunda. Eser, içerik olarak kapitalist ve emperyalist bir düzene karÅŸÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸ notlardan oluÅŸuyor. AmacÄ±m rutinin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karak, insanlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±p düÅŸünmeye sevk etmekti. Sosyalist bakÄ±ÅŸÄ±n bu denli heyecanlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± beni de çok umutlandÄ±rdÄ±. Her daim heyecanÄ±mÄ±zÄ± yüksek tutmalÄ±yÄ±z.

'ÇÄ±rpÄ±nÄ±rdÄ± Karadeniz’i de böyle dans edip söyleyebilir miydi?' diyenlere cevabÄ±nÄ±z ne?

‘ÇÄ±rpÄ±nÄ±rdÄ± Karadeniz’i elektro dans müziÄŸiyle söylemeyeceÄŸim gibi dans da etmem. Bizim kültürümüzde bazÄ± ÅŸeyler kutsal kabul edilir. Bu tarz eserler de kutsaldÄ±r, saygÄ± duyulmalÄ±dÄ±r. Dans ederek söylemek saygÄ±sÄ±zlÄ±k deÄŸil tabii ancak ÅŸarkÄ±nÄ±n ritmine, makamÄ±na baÄŸlÄ± kalÄ±nmalÄ± diye düÅŸünüyorum.

‘Çav Bella’ da 2. Dünya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°talyan partizanlarÄ±n söylediÄŸi bir ÅŸarkÄ± ama...

Avrupa’daki kültüre göre bir iÅŸçi marÅŸÄ± önemlidir, saygÄ± duyulmalÄ±dÄ±r ancak dans etmek, tekno müziklerle söylemek saygÄ±sÄ±zlÄ±k kabul edilmez. ArtÄ±k evrenselleÅŸmiÅŸtir, herkesin ÅŸarkÄ±sÄ±dÄ±r.

'Bu ÅŸarkÄ±yÄ± söyleyerek devrimcilerin ruhunu sÄ±zlattÄ±' eleÅŸtirilerine ne diyorsunuz?

Bunu devrimcilerin ruhlarÄ±na sormak lazÄ±m. Böyle düÅŸünen insanlarÄ±n devrimcilik nedir, bu ideoloji neyi savunur, insanÄ±n gündelik hayatÄ±na nasÄ±l yansÄ±malÄ± gibi sorularla meÅŸgul olmalarÄ±nÄ± tavsiye ediyorum.

Siz solcu ya da devrimci misiniz?

Kendimi sola daha yakÄ±n hissediyor, gerçek bir devrimci olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum.

Marx, Engels, Lenin... Bu isimlerden hangisini kendinize daha yakÄ±n hissediyorsunuz?

Bana göre en iyi lider hayatÄ±nÄ± anlayabildiÄŸiniz ve onu günlük yaÅŸantÄ±nÄ±za sokabildiÄŸiniz kiÅŸidir. Mustafa Kemal Atatürk’ten daha iyi bir dünya görüÅŸüne sahip, daha iyi bir devrimci açÄ±kçasÄ± tanÄ±mÄ±yorum.

Sosyal medyada 'Türkiye’de sol bitmiÅŸ' diye yazdÄ±nÄ±z. Bu kanÄ±ya nasÄ±l vardÄ±nÄ±z?

Sosyal medyada kendisini solcu olarak tanÄ±mlayan bireyler, solcularÄ±n bana çok kÄ±zdÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Sol bir görüÅŸtür, ben ise bir bireyim. EÄŸer solcular bireylerin peÅŸine takÄ±lÄ±p siyaset yapÄ±yor ve buna kafa yoruyorlarsa maalesef bittikleri anlamÄ±na geliyor, üzgünüm.

'Babam devrimci olarak öldü, iÅŸkence gördü, akciÄŸer kanseri oldu' diye bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±nÄ±z. BabanÄ±z Zeki Ordu’nun hikâyesi neydi?

Babam bir iÅŸçiydi. Maalesef ülkemizin geçirdiÄŸi deÄŸiÅŸim yÄ±llarÄ±nÄ±n zorluklarÄ±nÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ. Babam gibi nice devrimciler, siyasi olarak da saÄŸcÄ±lar veya solcular çok çeÅŸitli zulümler görmüÅŸ. Tabii bu da babamÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybetmesine neden olmuÅŸ. Maalesef genç yaÅŸta bizlere veda etti.

Biraz anlatÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

Babam 12 Mart sonrasÄ±nÄ±n uydurma davalarÄ±ndan olan Sabotaj DavasÄ±’nÄ±n sanÄ±klarÄ± arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸ, idamla yargÄ±lanmÄ±ÅŸ, hapis yatmÄ±ÅŸ ve kontrgerillanÄ±n iÅŸkencesini yaÅŸamÄ±ÅŸ. 1974’te delil yetersizliÄŸinden beraat etmiÅŸ. Onu 2002’de, 56 yaÅŸÄ±nda akciÄŸer kanserinden kaybettik. Annem hayatta, 65 yaÅŸÄ±nda. Babam vefat etmeden önce ayrÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±. Çok iyi bir insan, emekçi ve devrimciydi." (HABER MERKEZÄ°)

RöportajÄ±n tamamÄ±nÄ± okumak için tÄ±klayÄ±n…

Hilal Cebeci'den Leninli yeni Ã‡av Bella klibi: Tulumla Ã§Ã¶p topladÄ±

Hilal Cebeci'den tepki Ã§eken 'La casa de papel' temalÄ± Ã‡av Bella klibi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 11:29

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