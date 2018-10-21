Trump'tan Rusya'ya nÃ¼kleer ÅŸantaj

Trump'Ä±n RusyaÂ ile imzalanan Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'ndan Ã§ekileceÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±na Rusya'dan yanÄ±t: Ã‡ok tehlikeli bir adÄ±m

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya ile imzalanan "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±"ndan çekileceÄŸini açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya'dan ABD'ye yanÄ±t geldi. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey Ryabkov, Trump'Ä±n açÄ±klamasÄ±na "Çok tehlikeli bir adÄ±m" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Trump, Rusya'nÄ±n "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±"nÄ± ihlal ettiÄŸini belirterek anlaÅŸmadan çekileceÄŸini söylemiÅŸti. Trump, "Biz anlaÅŸmada kalan taraf olduk ve anlaÅŸmaya saygÄ± gösterdik ancak Rusya ne yazÄ±k ki bu anlaÅŸmaya saygÄ± göstermedi bu nedenle anlaÅŸmayÄ± feshedeceÄŸiz, anlaÅŸmadan çekileceÄŸiz" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

RUSYA ‘ÅžANTAJ GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°’ DEDÄ°

Sputnik'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Trump’Ä±n söz konusu açÄ±klamasÄ± ve ABD’nin “ÅŸantaj giriÅŸimleri”nden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± dile getiren Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ryabkov, Moskova’yÄ± stratejik istikrar konusunda taviz vermeye ikna etmeye çalÄ±ÅŸan Washington’Ä±n bu eylemlerini kÄ±nadÄ±.

Ryabkov, Rusya’nÄ±n anlaÅŸmayÄ± ihlal ettiÄŸine dair suçlamalarÄ±n ise temelsiz olduÄŸunu belirterek, bu suçlamalarla ABD’nin kendi ihlallerini örtbas etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor izlenimi yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ABD’nin anlaÅŸmalardan tek taraflÄ± olarak çekilmesi halinde Rusya’nÄ±n askeri seçenekler de dahil bir dizi karÅŸÄ± önlem alacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Rybakov, Orta ve KÄ±sa Menzilli Füzeler AnlaÅŸmasÄ± ile ilgili sorunlarÄ±n çözülmesi için ABD ile diyalogda Ä±srarcÄ± olacaklarÄ±nÄ± da belirtti.

INF ANLAÅžMASI NEDÄ°R?

ABD BaÅŸkanÄ± Ronald Reagan ile dönemin SSCB Lideri Mihail Gorbaçov arasÄ±nda imzalanan Orta Menzilli Nükleer SilahlarÄ± SÄ±nÄ±rlandÄ±rma AntlaÅŸmasÄ±, “SoÄŸuk SavaÅŸ” denilen dönemin sonlarÄ±na doÄŸru 1987’de Washington’da imzalandÄ±. AnlaÅŸma, Rusya ve ABD’nin menzili 300-3400 mil olan karadan atÄ±lan güdümlü füze almasÄ±nÄ±, üretmesini ya da test etmesini yasaklÄ±yor. ABD, Rusya'yÄ± sÄ±k sÄ±k bu anlaÅŸmayÄ± ihlal etmekle suçluyordu.

TRUMP’IN Ä°DDÄ°ASI NEDÄ°R?

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya Avrupa’ya gönderebileceÄŸi karadan fÄ±rlatÄ±lan nükleer silahlar geliÅŸtirdiÄŸini . Trump, Rusya ve Çin’in nükleer sistemleri üretmeyi durdurma kararÄ± almazlarsa ABD’nin nükleer silahlar üreteceÄŸini söyledi.

Önceki gün konuyu gündeme getiren Trump, “Biz anlaÅŸmada kalan taraf olduk ve anlaÅŸmaya saygÄ± gösterdik ancak Rusya ne yazÄ±k ki bu anlaÅŸmaya saygÄ± göstermedi. Bu nedenle anlaÅŸmayÄ± feshedeceÄŸiz, anlaÅŸmadan çekileceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±.

BOLTON MOSKOVA’YA GÄ°DECEK

ABD basÄ±nÄ±nda bir süredir, Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton'Ä±n anlaÅŸmadan çekilmesi konusunda Trump'a baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± yönünde haberler yer alÄ±yordu. BBC’nin haberine göre Bolton'un önümüzdeki hafta içerisinde Moskova'yÄ± ziyaret etmesi ve buradaki temaslarÄ±nda ABD'nin anlaÅŸmadan çekileceÄŸini iletmesi bekleniyor.

Ä°LK DEFA GÜNDEME GELMÄ°YOR

“INF anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali” tartÄ±ÅŸmasÄ± ilk defa gündeme gelmiyor. ABD birçok defa Rusya’yÄ± anlaÅŸmayÄ± ihlalle suçladÄ±. Son olarak ekim ayÄ± baÅŸÄ±nda ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya'nÄ±n geliÅŸtirmekte olduÄŸu orta mesafeli füzelerin INF AntlaÅŸmasÄ±'na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ve “bu füzelerin vurularak yok edilmesi” gerektiÄŸini söylemiÅŸti. Bu sözleri gerilimi tÄ±rmandÄ±rÄ±nca da, “Rusya'ya önleyici füze saldÄ±rÄ±sÄ± ile vurmayÄ± kast etmedim. Rusya INF’ye uymazsa biz de ABD ve NATO’nun çÄ±karlarÄ±nÄ± korumak adÄ±na benzer kapasiteye sahip olmak durumunda kalÄ±rÄ±z” diyerek geri adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.

1987'de Washington'da imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atÄ±lan güdümlü füzesi almasÄ±nÄ±, üretmesini ya da test etmesini yasaklÄ±yor. ABD, Rusya'yÄ± sÄ±k sÄ±k bu anlaÅŸmayÄ± ihlal etmekle suçluyordu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 15:18

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